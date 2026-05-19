Andrej Raspopović kandidat je za člana Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU), utvrđeno je danas na sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore.

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

Njega je predložila Advokatska komora Crne Gore.

Predsjednica Administrativnog odbora Jelena Nedović podsjetila je da je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić objavio 30. marta poziv za jednog člana Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge, pišu Vijesti.

Nedović je rekla da je rok za dostavljanje poziva istekao 14. maja.

Naglasila je da im je dostavljen predlog Advokatske komore, koja je za kandidata Savjeta AMU istakla Raspopovića.

Poslanici su taj predlog jednoglasno prihvatili.

"Saglasno Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama, odbor će listu objaviti u Službenom listu Crne Gore, veb sajtu kupštine crne gore i Dnevnom listu 'Dan'... Odbor je dužan da u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta Agencije utvrdi predlog liste kandidata za člana Savjeta Agencije po ovlašćenom predlagaču. Na prvoj sledećoj listi ćemo birati kandidata, a ovo je lista koju smo upravo utvrdili", rekla je Nedović.