logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bolje što nisam došla": Vesnu Zmijanac pridržavali na sceni, kolege je iskulirale, a evo šta kaže Jelena Karleuša

"Bolje što nisam došla": Vesnu Zmijanac pridržavali na sceni, kolege je iskulirale, a evo šta kaže Jelena Karleuša

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Pjevačica Jelena Karleuša uvijek je isticala da je veliki fan Vesne Zmijanac, pjevačice koja joj je pružila podršku kada je to bilo najpotrebnije, ali se ipak nije pojavila na njenim koncertima. Evo i zašto.

Vesnu Zmijanac pridržavali na sceni, kolege je iskulirale, a evo šta kaže Jelena Karleuša Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Vesna Zmijanac nedavno je u Areni obilježila 50 godina karijere, koncertima na kojima su s njom pjevali Dino Merlin, Aca Lukas, Mira Škorić...

Postojala je bojazan da li će Vesna, koja je imala zdravstvenih problema održati koncert, ali uprkos činjenici da je Hitna pomoć stajala u pripravnosti i da su joj pomogli da se popne na scenu, Zmijančeva je održala "čas" svima koji su došli na estradnu scenu posle nje.

Pogledajte scene s koncerta:

Ono što je bilo primjetno jeste da u publici nema njenih kolega. Sada je svoj izostanak pravdala i Jelena Karleuša.

"Ja sam joj na mrežama čestitala i poželjela sve najbolje. Vesna je uvijek bila uz mene kada je meni bilo potrebno, ona je velika legenda, ima antologijske hitove, a izostala sam... ona zna zašto", rekla nam je Jelena i dodala:

"Da kažem da su više poslovni odnosi I razlozi, ona odlično zna zašto, da ne pomisle gledaoci da ja nisam htjela da dođem, ajde da kažem da je bilo bolje što nisam došla".

Pogledajte:

Pogledajte

01:08
"Bolje što nisam došla": Karleuša javno priznala zašto se nije pojavila na koncertu Vesne Zmijanac
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša Vesna Zmijanac koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ