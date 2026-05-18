Saša Vuković, osumnjičen da je 12. maja u restoranu na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića zvanog Baja, navodno je između 2014. i 2025. kupovao stanove i apartmane na Kopaoniku vrijedne oko 2,5 miliona eura.

Prema do sada prikupljenim podacima u finansijskog istrazi Saša Vuković zvani Boske je u proteklih desetak godina kupovao luksuzne nepokretnosti koje se procenjuju na više od 2,5 miliona ezra, saznaje Kurir od dobro obaviještenog izvora.

Kako se saznaje, upravo to je bio razlog zbog kojeg je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo Jedinici za finansijske istrage zahtjev za prikupljanje dodatnih obavještenja i zvanično saopštilo da Vukoviću imovinu istražuje u cilju utvrđivanja da li je izvršio krivično djelo pranje novca, a pod lupom finansijske istrage su i članovi njegove porodice i sa njima povezana treća lica.

Kako se nezvanično saznaje, Vuković, koji se sumnjiči da je 12. maja u restoranu na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, je u periodu od 2014 - 2025. godine kupovao stanove i apartmane na Kopaoniku, ukupne vrijednosti oko 2.500.000 eura, dok je u istom periodu, prodavao dio nepokretnosti za iznos od 750.000 eura.

Takođe, kako se saznaje, Vuković je navodno vlasnik i gradskog-građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, ali će se tek utvrditi kada je i kako te nepokretnosti stekao.

Podsjetimo, tužilaštvo je ranije danas saopštilo da je na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog djela naložilo Jedinici za finansijske istrage da za Sašu V. i članove njegove porodice i sa njim povezanim licima prikupe dokazi od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Poreske uprave, Republičkog geodetskog zavoda, javnih preduzeća, Agencije za privredne registre i Centralnog registra za hartije od vrijednosti, Narodne banke Srbije i Uprave carina pribave dokazi o imovini i prihodima, nepokretnostima, vozilima koja su u njihovom vlasništvu i drugo.

"Potrebno je i da se za svaku nepokretnu imovinu koju Saša V. i članovi negove porodice, kao i pravna lica u kojima navedena fizička lica učestvuju u vlasničkoj strukutri ili posjeduju na teritorii Republike Srbije, utvrdi kada je nepokretnost stečena, šta je osnov za sticanje date nepokretnosti, kao i da se utvrdi porijeklo novčanih sredstava kojima je plaćena kupoprodajna cijena", navelo je tužilaštvo.

Takođe je, kako je saopšteno, naloženo da se utvrdi na koji način je izvršena uplata kupoprodajne cijene, te da li su navedeno lice i članovi negove porodice u vreme kupovine predmetne nepokretnosti imali dovoljno zakonitih prihoda za kupovinu tih nepokretnosti.

Podsjetimo, protiv Saše Vukovića je Odjeljenje za opšti kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo istraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo, dok se protiv njegove supruge Danke Vuković vodi istraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, tako što mu je donijela pištolj iz kog je u restoranu ubio Nešovića.

