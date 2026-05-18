Kapiten Real Madrida Dani Karvahal napušta klub u kojem je postao legenda na kraju tekuće sezone.

Real Madrid se oglasio na društvenim mrežama i saopštio da ovog ljeta prestaje njihova saradnja sa Danijem Karvahalom (34), jednom od najuticajnijih ličnosti u modernoj istoriji španskog velikana. Nakon čak 23 sezone u dresu Real Madrida i 27 osvojenih trofeja u seniorskoj konkurenciji, Real Madrid i Danijel Karvahal se rastaju po drugi put - a prije skoro deceniju i po to je bilo samo privremeno.

Karvahal je deset godina bio omladinac Real Madrida, a 13 sezona proveo je u seniorskom timu. Bio je dio kluba i davne 2005. godine kada je Real Madrid gradio trening centar koji danas nosi ime po Florentinu Perezu, ali ga mnogi znaju kao "Ciudad Real Madrid" ili "Valdebebas" po predgrađu u kojem se nalazi. Tada je, kao jedan od najboljih igrača u Realovim mlađim kategorijama, Dani Karvahal imao čast da pored Alfreda Di Stefana postavlja kamen temeljac za novi trening centar! Ta slika će, po riječima Florentina Pereza, ostati u srcima svih pravih navijača Reala.

Dani Karvahal predstavljen kao igrač Real Madrida 2013. godine. Izvor: YouTube/Real Madrid

"Real Madrid i naš kapiten Dani Karvahal su se složili da okončaju jedno divno poglavlje kao igrači za naš klub na kraju tekuće sezone. Real Madrid želi da izrazi svoju zahvalnost i naklonost jednoj od najvećih legendi našeg kluba i svjetskog fudbala. Stadion Santijago Bernabeu će mu pokazati poštovanje ove subote povodom poslednje ligaške utakmice koju će naš tim odigrati. Real Madrid želi Daniju Karvahalu i njegovoj porodici sve najbolje u ovoj novoj fazi njegovog života", navodi se između ostalog u saopštenju na klupskom sajtu.

Danijel Karvahal rođen je u Leganjesu, predgrađu Madrida i gotovo čitavu karijeru proveo je u svom rodnom gradu. Član mlađih kategorija madridskog Reala postao je davne 2002. godine, nakon što je tri godine trenirao fudbal u lokalnoj ekipi i za to vrijeme skrenuo pažnju skauta koji su radili za najveći klub na svijetu. Od 2002. do 2010. godine Karvahal je nastupao za mlađe kategorije Real Madrida, zatim je dvije godine bio član rezervnog tima, a jednu sezonu odigrao je u Bajeru iz Leverkuzen. Kada se 2013. godine vratio u Madrid jer je "kraljevski klub" aktivirao klauzulu koju je ranije ubacio u ugovor o prodaji defanzivca, Karvahal je postao prvotimac Reala i više se nije selio!

Sa Real Madridom osvojio je 27 trofeja, a ističe se čak šest pehara u Ligi šampiona - što je rekord koji dijeli sa saigračima Lukom Modrićem, Tonijem Krosom, Naćom i legendarnim Pakom Gentom koji je to uradio decenijama ranije, u dresu istog kluba. Osvojio je Karvahal i četiri prvenstva sa Madriđanima, uz dva trofeja u Kupu kralja, a trofejan je bio i kao reprezentativac Španije. U njegovoj kolekciji su titule sa Evropskog prvenstva za seniore 2024. godine, Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2013, Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina 2011. godine i Liga nacija koju su Španci osvojili u sezoni 2022/23.

Karvahal napušta Madrid sa 450 mečeva u dresu prvog tima i još 68 utakmica za rezervnu ekipu. Za najuspješniji fudbalski klub na planeti postigao je 14 golova i asistirao 65 puta, pa se može reći da je legenda - bez obzira na to što je Real u istoriji imao i kvalitetnije i uticajnije fudbalere. Jednostavno, brojke Danijela Karvahala dovoljne su da "podebljaju" istoriju Real Madrida.