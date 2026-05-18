Asmin Durdžić se suočava s optužbama Stanije Dobrojević o kupovini diplome Građevinskog fakulteta.

Izvor: Instagram printscreen

Starleta Stanija Dobrojević javno je raskrinkala svog bivšeg verenika Asmina Durdžića, otkrivši da je njegovu famoznu diplomu Građevinskog fakulteta platio 700 evra. Na društvenim mrežama je nastao opšti haos nakon što je Asminov otac ponosno objavio sporni dokument koji se ispostavio kao loš falsifikat prepun grešaka.

Besna zbog prozivki na račun njenog obrazovanja i karijere, Stanija Dobrojević je odlučila da više ne ćuti o diplomi svog bivšeg partnera koja je digla veliku prašinu.

Pogledajte fotografije Stanije Dobrojević:

Vidi opis "Platio je diplomu 700 evra": Stanija Dobrojević konačno progovorila o državnom fakultetu i iznela detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 9 / 9 AD

U razgovoru sa cimerima u rijalitiju "Zadruge 9 Elite", Milenom Kačavendom i Borislavom Terzićem Terzom, iznela je šokantne tvrdnje o Asminu Durdžiću.

"Nek pokaže on svoju diplomu, kupio je za 700 evra, piše na ćirilici, on ne zna ćirilicu, ne zna da pročita! Onda pogledaš nekog ko se mučio, ja sam faks završila pre nego što sam ušla u rijaliti, i onda ti dođe prevarant za 700 evra kupio diplomu, ne zna da bekne, pored škole nije prošao", tvrdi Stanija.

Mustafa se hvalio diplomom

Celu priču pokrenuo je Asminov otac, Mustafa Durdžić, koji je nedavno na društvenim mrežama objavio fotografiju sinovljeve navodne diplome Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Njegov cilj je bio da dokaže kako Asmin nije samo "bauštelac", kako ga je Stanija ranije nazvala, već obrazovani građevinac. Uz priloženi dokument, Mustafa je kratko i ponosno poručio: "Samo da znate da smo mi Beograđani".

Međutim, ovaj potez mu se ubrzo obio o glavu. Već na prvi pogled, korisnici mreža su shvatili da je diploma prepuna pravopisnih i materijalnih grešaka.

Pogledajte Asminove fotografije:

Izvor: Blic/ MONDO