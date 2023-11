"NAPAKOVALI SU MI, BIVŠA ME ISKORISTILA!" Oglasio se Sejo Kalač nakon priča o HAPŠENJU I NAPADU na vlasnicu kafane!

Sejo Kalač se oglasio i izneo svoju stranu priče o navodnom hapšenju i napadu na vlasnicu kafane.

Izvor: YouTube/ BN Music Official /printscreen

Pevač Sejo Kalač našao se u centru skandala kada je vlasnica jedne kafane navela da ju je pevač napao i pretio joj. Vest o pevačevom hapšenju je odjeknula u svi medijima, a prašina se i dalje ne spušta.

Vlasnica kafane u kojoj je često boravio pevač optužila ga je da je često dolazio u kuću koju je otkupila od njega i da joj je pretio smrću. Sada se oglasio i Sejo Kalač povodom priča da je uhapšen, i izneo svoju stranu priče. On je objasnio i kakav nesporazum je ispao oko kuće koju je nedaleko od Zagreba izgradio lično on, a njegova bivša, bez njegovog znanja, ali uz punomoć - istu prodala.

"Dobro sam, evo odmaram malo. To je duga priča, žena je bez mog znanja prodala kuću koju sam gradio, imala je punomoć i oni su se uselili u tu kuću. Jednostavno, to je ta priča, niti se zna koliko je žena uzela novca", započeo je priču.

Kako Sejo dalje navodi, ženu koja je javnosti ispričala priču nije vređao i nije bio pijan, već su se samo malo sporečkali oko kuće i da je to sada već rešeno.

"Ničega nije bilo, da se nešto kačimo ili da sam je vređao. Nisam bio pijan, to nije istina. Došao sam do kuće, ta žena je došla i malo smo se sporečkali, ali ništa loše nije bilo i nisam je vređao. Njen muž je vlasnik kafane i dobar je sa mnom. Veoma ga poštujem. Sve je okej. Te priče o hapšenju je ona napakovala, ali sve je u redu, sve se rešilo", objasnio je pevač.

Problem oko kuće nastao je pre nekoliko godina, kada je njegova bivša, iz njemu nepoznatih razloga prodala porodičnu kuću koju je izgradio za decu.

"Bivšoj sam dao punomoć na kuću, a ona je to iskoristila dok mene nije bilo i prodala tu kuću i to je taj problem. Bez mog znanja i odobrenja je to uradila. Tu kuću sam gradio posebno za moju decu, mene i nju, ali ona je tu eto tako napravila. Šta da joj radim sad, ne mogu joj ništa. Šta je tu je, sad je gotovo sve i to je tako. Nisam u kontaktu sa bivšom ženom, samo sam sa sinom i ćerkom u kontaktu. Ona da je mislila na svoju decu, ne bi to tako napravila i na taj način."

Godinama unazad, koliko nije prisutan na sceni, o njemu se pisalo u ne baš najlepšem kontekstu. Pored brojnih poroka, prepisivalo mu se da ima i velikih sa alkoholom, što kaže da nije istina i da je sve već daleko iza njega.

"To su mi ljudi napakovali, to je to. To je za mene prošlost i stvarno nemam problema sa alkoholom, ljudi vole da pričaju svašta."

Na kraju razgovora ističe da mu je najvažnije da ga publika obožava i da njegove pesme obrađuju čak i sada najpopularniji reperi.

"Nastupam punom parom i drago mi je da me ljudi vole, da su me se uželeli. Imao sam sreću da se desio taj album sa hitovima "Ala, ala", Rale se potrudio i tako... I reperi Jala i Buba su preradili u tom nekom fazonu moju pesmu "Da li si me voljela ili nisi", pa jedna grupa isto u nekom tvrđem rok fazonu, a sve to jasno govori o tim pesmama. Meni je najdraže što me publika voli, slušaju me deca koja nisu ni bila rođena kada sam izdao svoje albume, a prosto polude po kafanama i diskotekama kada izađem i zapevam, to je veliki uspeh", rekao je.

