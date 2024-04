Pjevačica Svetlana Seka Aleksić provela je 8 sati u pritvoru u Švajcarskoj

Pjevačica Seka Aleksić privedena je nakon nastupa u jednoj ciriškoj diskoteci zbog radnih dozvola, koje, prema njenim riječima, "nisu bile adekvatne".

Seka je otkrila i da je policija uzela izjavu i njoj i članovima benda, a potom naplatila kaznu vlasniku kluba u kojem je nastupala. Pjevačica je u pritvoru navodno provela 8 sati, mada nije jedina s domaće estrade koja je imala problem s pripadnicima zakona.

Pjevačica Tea Tairović je prije dvije godine privedena na aerodromu u Njemačkoj, kada se vraćala s nastupa. Na pasoškoj kontroli policija je privela pjevačicu, što je nju zbunilo jer nije znala koji je razlog i zbog čega je odvode u pritvor. Tea je prekršila zakon koji reguliše koliko vremena, ali i broj radnih sati pjevačica može imati u zemljama Evropske unije.

Prije nje "iza rešetaka" je bio i Zdravko Čolić, koji je osamdesetih, kada je živio uglavnom u Zagrebu, bio priveden.

"Bio sam neka vrsta menadžera i čovjeka koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije. A šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kada sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu", ispričao je Zdravko svojevremeno, pa otkrio kako je došlo do hapšenja:

KO JE SVE OD POZNATIH BIO "IZA REŠETAKA"? Neko zbog pečata, neko zbog deviza! Zdravko Čolić 30. 5. 1959.

"Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vrijeme jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata, ni turista. A ja natovaren u grombi kaputu kao u pjesmi Bijelog dugmeta i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam mjeseci, ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva crna lova".

U pritvoru je proveo tri dana.

"Prvi dan sam bio u kancelariji kod načelnika. Poštovan sam. Voda i pljeskavica. Onda sam poslat u hotel da prespavam, a ujutru bih dolazio na razgovor. Cijeli dan traje razgovor od osam ujutru do osam uveče. To je bila vrsta pritvora sa tolerancijom. Poslije tri dana, pušta me istražni sudija i branim se sa slobode. Na smjenu su ulazili ljudi da prate suđenje, na uvodnoj riječi jedni, pa oni izlaze da uđu drugi da saslušaju odbranu, i na optužnicu dolazi treća grupa ljudi.

Kada bi dolazili na suđenje, neki bi vikali: "kriv je, osudite ga", neki drugi su vikali: "gdje ste osudili čovjeka, pa svi kupujemo devize". I naravno, da dođe Ante Marković i donese zakon da svi možemo kupovati devize".

Pjevač Saša Kovačević je 2020. godine priveden na aerodromu u Njujorku.

Kada je krenuo na put u Dominikansku Republiku sa bratom Radetom i ostatkom ekipe, ne bi li ekranizovao čak četiri pjesme na ovoj egzotičnoj destinaciji, Saša nije ni slutio kakav će ga maler potjerati.

"Saleta je na aerodromu u Njujorku privela policija. Došlo je do neke zabune, pa su ga skinuli sa redovnog leta i odveli u posebnu prostoriju i zadržali par sati, taman da mu let za Dominikanu propadne", otkrio je tada izvor za "Svet", pa nastavio:

"Uopšte mu nije bilo svejedno. Pitao ih je zašto ga drže i provjeravaju, a odgovor je bio da je to dio rutinske kontrole i da su pooštrene mjere opreza. Ubrzo mu je policija vratila dokumenta, saopštila da je sve u redu i da može da nastavi put".

Frontmen grupe Mobi dik u jednom intervjuu je progovorio je o dva svoja hapšenja. Poslije jednog nastupa sa Lepom Brenom, Srđan je uhapšen na aerodromu u Švajcarskoj.

"Sa Brenom sam radio jedan album, ona je uvijek bila malo distancirana. Sjećam se, već sam imao grupu "Mobi Dik" i putovali smo u inostranstvo na neku grupnu svirku. A nas su stalno miješali sa narodnjacima. Ali to je moralo tako da bude, jer u inostranstvu gdje ima najviše para, tu su pjevali narodnjaci, a nas su tražili tad zbog "Kralja kokaina". Bio je to veliki nastup poslije koga su nas isplaćivali u kešu. Kako su oni to skupili sa blagajne meni su dali par hiljada franaka. Pošto su se franci loše kotirali kod nas, ja sam imao naviku da na aerodromu zamijenim te franke za marke", rekao je Srđan i dodao da se ispostavilo da je od tih svih franaka sto bilo lažno.

"I mene uhapse na aerodromu. Imao sam tu sreću jer nije bilo 500, jer za 500 dobiješ silne neke zabrane. Ali su me svakao jedno pola sata ispitivali. Oni ne razumiju engleski, ja ne razumijem njemački. To je trajalo dok nije došao moj drug koji je Švajcarac i koji im je objasnio da sam ja pjevao i da sam dobio bakšiš i da nisam imao način kako da provjerim da li je novčanica prava. Pustili su me pošto je bilo samo sto franaka u pitanju. U međuvremenu je avion trebalo da poleti i oni su me pustili bukvalno pet minuta pred polijetanje".

Sloba Vasić je imao problema sa zakonom jer u njegovom pasošu nije bilo mjesta da se udari pečat. Policija ga je na aerodromu u Cirihu zadržala i nije mu dozvolila da napusti zgradu. Sloba se nije pojavio na nastupu i ostao je bez novca, a prvim jutarnjim letom vraćen je u Beograd.

"Istina je da sam imao problem na granici kada sam sletio u Cirih. Umjesto da odem na nastup, morao sam cijelu noć da provedem na aerodromu. Prespavao sam u jednoj prostoriji i sutradan sam se prvim letom vratio u Beograd. Krivo mi je što me nisu u Beogradu upozorili da bih na vrijeme obavijestio gazdu lokala, gdje je trebalo da nastupim. Izvinjavam se svim ljudima koji su to veče bili uskraćeni za provod, kao i vlasniku tamošnje diskoteke", rekao je pjevač.

Aco Pejović se upisao na listu uhapšenih poznatih ličnosti. Prije više od 15 godina, na granici između Italije i Francuske, pjevač je priveden u pritvor gdje je prenoćio, a sutradan je nakon što je platio kaznu pušten.

"Pošto nije imao odgovarajuću vizu, Pejovića je granična policija odvela u pritvor i tu je morao da prenoći. Sutradan mu je izrečena novčana kazna koju je on uredno platio i nakon toga su ga pustili. Ništa strašno, ali svakako je to neprijatno iskustvo. Nikome nije svejedno kada ga policija privede, čak i u ovim slučajevima koji se lako rješavaju", rekao je izvor za "Skandal".

Prošle godine je noć u pritvoru provela i "kraljica bakšiša" Jana Todorović. Pjevačica je trebalo da pjeva u Luksemburgu prije nekoliko dana, a kako prenose mediji, uhapšena je na aerodromu u Cirihu jer nije imala dozvolu da pjeva.

Navodi se i da je prespavala u zatvoru, a onda su je prvim letom prebacili za Beograd. Švajcarci i su jako rigorozni po tom pitanju, ali da je u Cirih doletjela avionom iz Njemačke, s obzirom na to da je državljanka Evropske unije do ovoga možda ne bi ni došlo.