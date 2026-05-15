Umro čuveni dr Votson iz "Šerloka Holmsa": Iznenada napustio glumu, a sad svet zatekle potresne vesti

Dejvid Berk, poznat po ulozi doktora Votsona u seriji 'Avanture Šerloka Holmsa', preminuo je u 92. godini.

Britanski glumac Dejvid Berk, koji je ostavio neizbrisiv trag u svetu dramske umetnosti ulogom doktora Džona Votsona, preminuo je u 92. godini, potvrdila je njegova porodica.

Iako su mnogi pre njega tumačili lik vernog pratioca Šerloka Holmsa, Berkova izvedba u kultnoj seriji "Avanture Šerloka Holmsa" iz osamdesetih godina prošlog veka ostala je upamćena kao istorijska prekretnica.

David Burke passed away this week, aged 92

Burke played Dr. Watson opposite Jeremy Brett for the first two series of The Adventures of Sherlock Holmes. He brought intelligence and warmth to the role. For many, the perfect partner in the most faithful Holmes adaptations.pic.twitter.com/8fgKpqFfos — The Sting (@TheStingisBack)May 15, 2026

Dok je ranije Votson često prikazivan kao komičan i nespretan pomoćnik, Berk mu je, igrajući rame uz rame sa maestralnim Džeremijem Bretom, udahnuo vojničko dostojanstvo, inteligenciju i herojstvo. Zahvaljujući njemu, Votson je postao ravnopravan partner slavnom detektivu.

Na samom vrhuncu popularnosti, Berk je povukao potez koji je iznenadio mnoge, ali i posvedočio o njegovom snažnom karakteru. Odlučio je da napusti unosnu i slavnu ulogu kako bi se posvetio supruzi Ani i tada malom sinu Tomu. Želeći da bude bliže porodici, pridružio se Kraljevskom Šekspirovom pozorištu. Za svog naslednika u hit seriji lično je preporučio Edvarda Hardvika, obezbedivši tako kontinuitet koji fanovi i danas cene. Njegova ljubav prema umetnosti prenela se i na naslednika, pa je tako Tom Berk danas jedan od najcenjenijih britanskih glumaca, poznat po hit serijama „Strike” i „The Musketeers”.

Bogata karijera istinskog džentlmena

Rođen u Liverpulu 1934. godine, Berk je svoj glumački zanat usavršavao na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti. Njegov raskošni talenat omogućio mu je najrazličitije uloge – od tumačenja Staljina u seriji „Reilly, Ace of Spies”, preko lika Vilijama Morisa u „The Love School”, do zapaženih pojavljivanja u popularnim „Ubistvima u Midsomeru”. Pozorišna publika posebno će ga pamtiti po ulozi Nilsa Bora u premijernom izvođenju drame „Kopenhagen”.

