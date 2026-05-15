Umro čuveni dr Votson iz "Šerloka Holmsa": Iznenada napustio glumu, a sad svet zatekle potresne vesti

Autor Jelena Sitarica
Dejvid Berk, poznat po ulozi doktora Votsona u seriji 'Avanture Šerloka Holmsa', preminuo je u 92. godini.

Britanski glumac Dejvid Berk, koji je ostavio neizbrisiv trag u svetu dramske umetnosti ulogom doktora Džona Votsona, preminuo je u 92. godini, potvrdila je njegova porodica.

Iako su mnogi pre njega tumačili lik vernog pratioca Šerloka Holmsa, Berkova izvedba u kultnoj seriji "Avanture Šerloka Holmsa" iz osamdesetih godina prošlog veka ostala je upamćena kao istorijska prekretnica.

Dok je ranije Votson često prikazivan kao komičan i nespretan pomoćnik, Berk mu je, igrajući rame uz rame sa maestralnim Džeremijem Bretom, udahnuo vojničko dostojanstvo, inteligenciju i herojstvo. Zahvaljujući njemu, Votson je postao ravnopravan partner slavnom detektivu.

Na samom vrhuncu popularnosti, Berk je povukao potez koji je iznenadio mnoge, ali i posvedočio o njegovom snažnom karakteru. Odlučio je da napusti unosnu i slavnu ulogu kako bi se posvetio supruzi Ani i tada malom sinu Tomu. Želeći da bude bliže porodici, pridružio se Kraljevskom Šekspirovom pozorištu. Za svog naslednika u hit seriji lično je preporučio Edvarda Hardvika, obezbedivši tako kontinuitet koji fanovi i danas cene. Njegova ljubav prema umetnosti prenela se i na naslednika, pa je tako Tom Berk danas jedan od najcenjenijih britanskih glumaca, poznat po hit serijama „Strike” i „The Musketeers”.

Bogata karijera istinskog džentlmena

Rođen u Liverpulu 1934. godine, Berk je svoj glumački zanat usavršavao na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti. Njegov raskošni talenat omogućio mu je najrazličitije uloge – od tumačenja Staljina u seriji „Reilly, Ace of Spies”, preko lika Vilijama Morisa u „The Love School”, do zapaženih pojavljivanja u popularnim „Ubistvima u Midsomeru”. Pozorišna publika posebno će ga pamtiti po ulozi Nilsa Bora u premijernom izvođenju drame „Kopenhagen”.

