Dvojica osuđenika pobjegla su tokom noći između četvrtka i petka iz Okružnog zatvora u Prokuplju, potvrđeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako je saopšteno, riječ je o zatvoru poluotvorenog tipa, u koji se upućuju osobe koje su prvi put osuđene na kraće zatvorske kazne zbog lakših krivičnih djela. Bijeg je, prema dostupnim informacijama, izveden iz sobe u kojoj su osuđenici bili smješteni.

Nakon incidenta, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija naložila je vanredni inspekcijski nadzor kako bi bile utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do bjekstva.

Svi zaposleni za koje se utvrdi da su eventualno načinili propuste u radu biće sankcionisani u skladu sa zakonom - navedeno je iz Uprave.

Iz Uprave su podsjetili i da se zatvor u Prokuplju nalazi u objektu izgrađenom još 1878. godine, kao i da je ranije planirano njegovo izmiještanje iz postojeće zgrade.

Prema nezvaničnim saznanjima, odbjegli osuđenici služili su kazne zbog krađe, a posebno iznenađuje podatak da je jednom od njih do isteka kazne ostalo svega nekoliko mjeseci, odnosno oko četiri mjeseca.

