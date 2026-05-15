Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, kome je određeno zadržavanje do 48 sati.

Služba za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsile su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića i odredila mu zadržavanje do 48 sati. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku.

Kako prenosi RTS, u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M. navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Kako se dodaje, V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dijela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

Kako saznaje RTS, uhapšeni pripadnici policije umiješani u slučaj nestanka muškarca članovi su obezbijeđenja Veselina Milića.

Tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku, u kojem je poslednji put viđen Aleksandar Nešović Baja, koji je nestao 12. maja, su uhapšeni juče.

Prethodno su u tom slučaju uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo. Pod optužbom da je donijela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog za ubistvo.

