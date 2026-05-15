Pljušte optužbe na račun Luksemburga nakon nastupa: Mreže preplavili dokazi, oglasila se i njihova televizija

Pesma "Mother Nature" predstavnice Luksenburga, Eve Marije, našla se na meti optužbi za plagijat

Izvor: Eurovision Song Contest/youtube

Ni drugo polufunalno veče Pesme Evrovizije nije moglo da prođe bez skandala. Malo nakon što je predstavnica Luksemburga Eva Marija izvela svoju numeru "Mother Nature", društvene mreže preplavile su optužbe da je pesma plagijat.

Izvor: Eurovision Song Contest/youtube

Ljudi masovno tvrde da je "Mother Nature" zapravo verzija poznatog hita "Keeping Your Head Up" britanske pevačice Birdy, a fanovi ističu da ovolika sličnost ne može biti slučajnost.

Luxembourg was a Birdy rip off of keeping your head up.#Eurovisión — Luke (@ljhn14)May 14, 2026

How has Luxembourg got away with just sending that Birdy song from the other year???#Eurovision — Leigh Kirkham (@LeighKirkham)May 14, 2026

Kao najveći dokazi navodile su se slične melodijske linije, atmosfera i celokupan muzički utisak. Ubrzo su se pojavili i snimci koji uporedo prikazuju isečke obe pesme, a deo fanova Evrovizije počeo je otvoreno da sumnja da li je reč o samo prevelikoj podudarnosti ili namernoj kopiji. Raspravu nisu mogli da ignorišu ni sami akteri.

Zbog skandala koji je nastao, oglasili su se i iz evrovizijskog tima RTL-a. Oni su poručili da žele transparentno da pristupe situaciji, naglasivši da pesma "Mother Nature" nije namerno rađena po uzoru na drugo delo i objasnili da je numera nastala tokom radionice za autore i muzičare.

"Birdina pesma nikako nije služila kao referenca", poručili su.

Uprkos nastupu koji je podigao veliku prašinu, Luksemburg na kraju nije uspeo da se plasira u veliko finale Evrovizije.

Poslušajte pesmu Eve Marije:

A potom poslušajte i numeru Birdi koju je navodno iskopirala: