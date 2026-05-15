Pripadnici ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme uništili su ruski amfibijski avion Be-200 i pogodili helikopter Ka-27 u noćnom napadu dronovima na vojni aerodrom u Jejsku, potvrdio je danas komandant tih snaga Robert Brovdi.

Jejsk je važna morska luka na sjeverozapadu Krasnodarske pokrajine. Prema podacima nacionalne statističke službe za 2017. godinu, grad Jejsk je imao 84.259 stanovnika.

Napad na ruski aerodrom izveli su operateri iz 1. zasebnog centra Snaga za bespilotne sisteme. Objavljeni su snimci za koje se tvrdi da prikazuju potpuno uništenje aviona Be-200. Prema Brovdijevim riječima, ukrajinski dronovi pogodili su i ruski helikopter Ka-27 stacioniran na istom aerodromu.

Ruske snage navodno su ga pokušale zaštititi mrežastim strukturama, ali konačan obim štete za sada nije poznat. Ka-27 je višenamenski helikopter koji se primarno koristi za protivpodmorničku borbu, ali i za transport, patrolu i misije potrage i spasavanja.

Rijedak amfibijski avion

Be-200 je rijedak ruski amfibijski avion na mlazni pogon, sposoban za djelovanje sa klasičnih uzletno-sletnih staza i vodenih površina. Pokreću ga dva turboventilatorska motora D-436TP, a navodno može da postigne brzinu do 720 km/h uz dolet od približno 3850 kilometara. U zavisnosti od verzije, može da preveze do 72 putnika ili nosi oko 12 tona vode za gašenje požara.

Iako je najpoznatiji kao protivpožarni avion, koristi se i za pomorsko izviđanje, prevoz tereta i operacije traganja i spasavanja. Rusija je nedavno predložila i razvoj višenamenskog aviona na platformi Be-200, čija proizvodnja decenijama nailazi na poteškoće.

Pojavio se i novi patent koji sugeriše da Moskva želi da u jedan avion spoji uloge aviona za rano upozoravanje i kontrolu (AWACS), pomorsko izviđanje i protivpodmorničku borbu.

Drugi nedavni napadi

Ukrajinski vojni zvaničnici izvestili su i o drugim akcijama. Operateri dronova navodno su pogodili sistem protivvazdušne odbrane Pancir-S1 na privremeno okupiranom Krimu, kao i teretni brod koji je prevozio municiju u Berđansku.

Pripadnici 427. zasebne brigade Rarog navodno su pogodili kompleks protivvazdušne odbrane Tor-M2 u Luganskoj oblasti. Navodi se i da su borci iz 414. zasebne brigade Ptahovi Madiara, zajedno sa 20. brigadom K-2, napali ruski centar za obuku i privremenu tačku razmještaja u okupiranoj Luganskoj oblasti.

Ranije su ukrajinske snage izvele i koordinisan napad dronovima na ruski vojni aerodrom Kirovske na okupiranom Krimu. U toj operaciji, koju je izveo 1. zasebni centar za bespilotne sisteme u saradnji sa 9. odeljenjem Glavne obavještajne uprave Ukrajine (HUR), uništeni su transportni avion An-72P i radar P-37, izjavio je Brovdi.