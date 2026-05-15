On 71, ona 29 godina: Pevač se oženio po 4. put, supruga 4 decenije mlađa, a evo kako izgledaju danas

Poznati hrvatski pevač Miro Ungar (87) već 17 godina uživa u skladnom braku sa svojom izabranicom Sarom, koja je od njega mlađa čak 42 godine.

Pevač Miro Ungar i njegova supruga Sara godinama unazad su na meti kritika zbog ogromne razlike u godinama. Mnogi su i sumnjali u njihovu ljubav, i predviđali im brz kraj, no, nisu bili u pravu.

- Niko nije verovao da će biti tako, mislili su da je to moj flert koji će brzo proći. Iako je razlika među godinama velika, imamo lep brak i jako sam srećan zbog toga, ispričao je svojevremeno Ungar.

Prošlo je 17 godina, a par je i dalje zajedno, u skladnom braku. Ljubavna priča ovog para počela je u Istri, gde su se i upoznali.

Svoju vezu krunisali su gala svadbom na Havajima. U trenutku kada su izgovorili sudbonosno "da", Miro je imao 71 godinu, dok je Sara imala 29 godina. Zanimljivo je da je Sara Mirovina četvrta supruga.

Inače, par odlično funkcioniše i na poslovnom planu. Hrvatski pevač već godinama uspešno nastupa u džez-klubu gde spaja džez i kabare, a Sara mu u tome toliko pomaže da je naziva svojom "levom i desnom rukom".

- Ona me podmlađuje svojom energijom, kulturom i mentalitetom, ali ja sam taj koji je aktivniji, ja podstičem na kretanje. Tako da smo, bez obzira na godine, na istoj talasnoj dužini", rekao je Miro jednom prilikom.