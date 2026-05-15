Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, a prema nezvaničnim informacijama, na teret mu se stavlja prikrivanje zločina na Senjaku. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Veselin Milić rođen je 1979. godine u Priboju. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, a potom i Policijsku akademiju u Beogradu. Profesionalnu karijeru u Ministarstvu unutrašnjih poslova započeo je 1998. godine u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, gdje je radio kao policajac.

Tokom karijere obavljao je više rukovodećih funkcija. Godine 2003. prelazi u Policijsku stanicu Savski vijenac na mjesto pomoćnika komandira, a zatim 2005. postaje zamjenik komandira iste stanice. Već početkom 2006. imenovan je za komandira PS Savski vijenac.

U novembru iste godine postavljen je za načelnika Odeljenja za obezbjeđenje u Upravi policije Policijske uprave za grad Beograd. Od 2011. godine prelazi u Direkciju policije, gdje je bio angažovan na poslovima unaprijeđenja, organizacije i funkcionisanja Direkcije policije.

Rešenjem ministra unutrašnjih poslova 19. septembra 2013. godine imenovan je za načelnika Policijske uprave za grad Beograd. Tu funkciju obavljao je do avgusta 2018. godine, nakon čega prelazi na mjesto savjetnika predsjednika Republike Srbije za borbu protiv korupcije i kriminala, kao i pomoćnika direktora policije za unapređenje, organizaciju i funkcionisanje Direkcije policije.

Kasnije je ponovo postavljen za načelnika Policijske uprave za grad Beograd. Tokom službe više puta je pohvaljivan i nagrađivan, a nosi čin pukovnika policije.

Podsjetimo, Veselin Milić uhapšen je danas u okviru istrage koja se vodi zbog sumnje na prikrivanje zločina na Senjaku. Nadležni organi za sada nisu saopštili više detalja o samom predmetu niti o njegovoj ulozi u slučaju.

Kako je prenio RTS, u nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M. navodi se u saopštenju Tužilaštva.