Za ovu seriju kažu da je nezvanična 5. sezona "True Detective": U 6 epizoda objasnila kako to treba da se radi

Teško je nadmašiti prvu sezonu "Tru Detective", a samo jedno ostvarenje je uspjelo da se približi ideji i uspjehu HBO krimi bisera

Izvor: printscreen/Youtube/HBO UK

Mnogi su mišljenja da je prva sezona serije "True Detective" jedno je od najvećih televizijskih remek-djela 21. vijeka. Spajajući filmsku estetiku i strukturu vrhunskog romana, ova sezona je pomjerila granice onoga što smo do sada imali priliku da vidimo.

Podsjetite se trejlera:

True Detective - Season 1: Trailer - Official HBO UK Izvor: YouTube

Iz biznis perspektive, odluka HBO-a da projekat pretvori u antologijsku seriju i nastavi da "štampa pare" bila je potpuno logična. Međutim, sa kreativne strane, to je postala noćna mora. Nik Pikolato je prvu sezonu osmišljavao godinama - prvobitno kao roman, kako bi je učinio kompleksnom, dubokom i slojevitom kakva je na kraju i bila.

Teret brzog uspjeha i promjena kursa

Prva sezona je doživjela toliki uspjeh da je HBO tražio od njega da sve to ponovi za samo nekoliko mjeseci. Rezultat toga je druga sezona, koja je djelovala zbrzano i nedorečeno. Treća sezona je vratila seriju na pravi kolosjek, iako nije dostigla nivo kultnog originala, dok je četvrta, pod naslovom "Night Country", potpuno promjenila žanr.

Izvor: pritnscreen/youtube/Series Recap

Pod vođstvom nove autorke, Ise Lopez, serija je transformisana u natprirodni triler u stilu Dejvida Linča. Iako je sezona bila odlična, uz maestralnu Džodi Foster u glavnoj ulozi, to jednostavno više nije bio "True Detective", a ostaje da vidimo kakva će biti peta sezona koja je u pripremi.

Prava zamjena stiže iz Pensilvanije?

Sa druge strane, mnogi smatraju da jedna potpuno druga HBO miniserija, "Mare of Easttown", nosi u sebi daleko više onog prepoznatljivog duha "True Detective".

Kejt Vinslet u seriji Mare of Easttown

Izvor: Youtube/Printscreen/Rotten Tomatoes TV

Baš kao i u kultnoj seriji, ovdje pratimo detektivsku dramu u kojoj se komplikovan privatan život protagonistkinje prepliće sa istragom jezivog ubistva i to funkcioniše nevjerovatno dobro.

Kad nezvanični nastavak nadmaši originale

Ako posmatrate seriju "Mare of Easttown" kao nezvaničnu sezonu "True Detective-a", ona pruža daleko veće zadovoljstvo od pojedinih zvaničnih sezona - prije svega od one zbrzane druge, a donosi i mnogo efektniji zaplet i preokret na kraju.

Pogledajte trejler:

Mare of Easttown Limited Series Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Kejt Vinslet briljira kao lokalna heroina koja je postala ogorčena detektivka, a kojoj je povjeren slučaj ubistva maloljetne majke. Kako istraga odmiče, osumnjičeni se ređaju, očinstvo djeteta se dovodi u pitanje, a pojedini tragovi počinju da vode i do same Merdžine porodice.

Rešavanje ubistva tinejdžerke je samo po sebi pretežak zadatak, ali Merdž istovremeno prolazi kroz lični pakao: tuguje zbog samoubistva sina, bori se za starateljstvo nad unukom i pokušava da sačuva zdrav razum koji visi o koncu.

Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV

Baš poput Martija Harta i Rasta Kola, Merdž ne uspijeva da odvoji sopstveni emotivni prtljag od detektivskog posla, a upravo to ovu dramu čini tako magnetski privlačnom za gledanje.