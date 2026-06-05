Marko Miljković nakon smrti oca srušio porodičnu kuću: Evo šta je naslijedio, isplivali detalji odnosa

Marko Miljković nakon smrti oca srušio porodičnu kuću: Evo kako je podijelio nasledstvo sa sestrom

Izvor: Youtube/ printscreen/Sikter Tube

Nakon što je prošlog ljeta ostao bez oca, influenser i bivši rijaliti učesnik Marko Miljković javno je govorio o ostavinskom postupku i otkrio kako je porodično imanje podijeljeno između njega i njegove sestre Maje. U medijima se nedavno pojavila informacija da je kuća na njegovoj dedovini srušena, što je Marko najavio prije par mjeseci.

"Ovako smo se dogovorili ja i moja sestra, kuća u Brusu će biti na nju, a kuća u selu sa dijelom imanja će biti na mene. Jedan dio imanja će pripasti njoj, izdijelili smo to tako da bude pošteno. Kuća na selu ima znatno veće imanje i nama to odgovara, više nam odgovara da se sklonimo u selo. Mirnije je, treba nam mir kad pobjegnemo iz gradske gungule. Daće Bog da narednih godina sredimo tu kuću", rekao je Marko u novom videu na Jutjub kanalu.

Pogledajte kako izgleda kuća:

"Jedan razlog prodaje vikendice u Mramorku je upravo ova situacija gdje treba da sredimo mnogo bitniju kuću. Neću da žurim, polako, sređivaćemo jedno po jednu. Za početak nam je bitno da može da se prespava. Da imamo uslove da se odmorimo tamo na kratko. Nadam se da će vremenom to biti sve bolje i bolje, takav mi je plan. Svašta sam zamislio."

Makro je prije nekoliko mjeseci najavio da želi da sredi kuću, a svojevremeno je i usnimio emotivan trenutak kada je prvi put posjetio svoj dom u Brusu nakon smrti roditelja.

"Skoro sam bio, snimio sam jedan klip, ali nisam imao snage da ga objavim. Zaplakao sam tad, ispred kuće. Teško mi je jer postoji neka problematika kad je ta kuća u pitanju, volio bih da je sredim i da odem sa djecom, da uživam", rekao je Marko Miljković u emisiji ''Štok''.

Podsetimo, Marko i njegova supruga Luna započeli su rekonstrukciju porodičnog imanja, a prva faza radova obuhvatila je uklanjanje starih objekata u dvorištu. Građevinski radovi su već u toku, a Miljković je putem svog Jutjub kanala poručio da mu je primarni cilj očuvanje dedovine.

"Kuća na selu je naš novi projekat i meni je mnogo drago što idem da obnovim svoju dedovinu. Moj otac je živio tamo i mnogo dugo mi nije dao da ulažem tamo, niti da bilo šta radim. Porodica Miljković potiče iz te kuće, tu je živio moj čukundeda, moj pradeda se tu rodio, deda, kao i moj otac. Veliki je plac u pitanju, ima čak 24 ara. Bageri i kamioni već stižu, a jedan dio već rušimo", rekao je Marko.

"Vidite, ovo je kuća kojoj treba renoviranje, a ova druga kuća koja nam je više služila kao neki pomoćni objekat potpuno se urušila i katastrofa je, nju rušimo", rekao je Miljković.