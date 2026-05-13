Čime se bave fantastični momci iz Lavine: Plasirali Srbiju u finale, a u bendu od nastavnika do električara

Autor Jelena Sitarica
0

Srpski predstavnici "Lavina" plasirali su se u finale Evrovizije.

Čime se bave momci iz Lavine koji su plasirali Srbiju u finale Evrovizije Izvor: Profimedia/Julian Sindric / imago stock&peo

Srpski metalci "Lavina" oduvali su sve moćnim nastupom u prvom polufinalu Evrovizije, a svijet i dalje ne može da dođe sebi od onoga što su nam pokazali na bini. 

O njima je pisao i BBC, a nakon plasiranja u finale, šanse Srbije dodatno su porasle na kladionicama. 

Lavina "Kraj mene", prvo polufinalno veče
U isti mah, niški metalci su od samog starta osvojili simpatije šire javnosti svojom kulturom i šarmom. Mnogi se pitaju i čime se bave talentovani muzičari koji će sreću okušati u finalu Evrovizije. 

Čime se bave momci iz "Lavine"?

Frontmen benda Luka Aranđelović radi kao nastavnik gitare u Bujanovcu. Tokom finala "Pesme za Evroviziju“ posebno je pozdravljao svoje učenike, koji su ga podržavali tokom takmičenja.

Nikola Petrović je tatu majstor, Bojan Ilić je po zanimanju električar, dok je Pavle Samardžić arhitekta. Drugi Pavle Aranđelović trenutno je nezaposlen, a Andrija Cvetanović radi kao 3D artist i arhitekta.

Poslušajte i intervju koji je "Lavina" dala za MONDO pre odlaska na Evroviziju:

21:20
LAVINA odgovorili svima koji kažu da metal ne predstavlja Srbiju, u Beč nose mač, spomenuli i Čolu
