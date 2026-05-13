Srpski predstavnici "Lavina" plasirali su se u finale Evrovizije.
Srpski metalci "Lavina" oduvali su sve moćnim nastupom u prvom polufinalu Evrovizije, a svijet i dalje ne može da dođe sebi od onoga što su nam pokazali na bini.
O njima je pisao i BBC, a nakon plasiranja u finale, šanse Srbije dodatno su porasle na kladionicama.
Pogledajte kako je izgledao njihov nastup:
U isti mah, niški metalci su od samog starta osvojili simpatije šire javnosti svojom kulturom i šarmom. Mnogi se pitaju i čime se bave talentovani muzičari koji će sreću okušati u finalu Evrovizije.
Čime se bave momci iz "Lavine"?
Frontmen benda Luka Aranđelović radi kao nastavnik gitare u Bujanovcu. Tokom finala "Pesme za Evroviziju“ posebno je pozdravljao svoje učenike, koji su ga podržavali tokom takmičenja.
Čime se bave fantastični momci iz Lavine: Plasirali Srbiju u finale, a u bendu od nastavnika do električara
Nikola Petrović je tatu majstor, Bojan Ilić je po zanimanju električar, dok je Pavle Samardžić arhitekta. Drugi Pavle Aranđelović trenutno je nezaposlen, a Andrija Cvetanović radi kao 3D artist i arhitekta.
Poslušajte i intervju koji je "Lavina" dala za MONDO pre odlaska na Evroviziju: