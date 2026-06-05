U rumunskoj luci Konstanca danas je proglašena uzbuna nakon prijave eksplozije morskog drona u blizini naftnog terminala.

Izvor: printscreen X

U rumunskoj luci Konstanca u toku je uzbuna, gdje je prijavljena eksplozija morskog drona. Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24".

Kako je navedeno, premijer Rumunije je obavešten i planirano je da nakon sjednice Vlade ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Istovremeno, predsjednik Rumunije Nikušor Dan je takođe obaviješten o incidentu dok je bio u avionu kojim leti u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan.

"Digi 24" navodi da je dron, vjerovatno ukrajinskog porekla, bio u blizini naftnog terminala. Područje je izolovano od ranih jutarnjih sati, a ekipe policije i žandarmerije su na licu mjesta.

Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated.pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv)June 5, 2026

Objekat je primijećen jutros oko 5.00 časova, u oblasti gdje se nalazi sjedište Rumunske agencije za spasavanje ljudskih života na moru.