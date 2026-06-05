Požar je danas izbio na vrhu zgrade hotela Indigo u Knez Mihailovoj ulici.

Izvor: MONDO

Gust dim ubrzo je počeo da se širi iz objekta i nadvio se nad pješačkom zonom u centru prestonice.

Prema riječima očevidaca, više ljudi istrčalo je na ulicu iz objekta u kojem se nalazi hotel. Građani navode da se dim širio velikom brzinom, zbog čega su pojedini počeli da kašlju i izlaze na svjež vazduh.

Kako navode očevici, mnogi su se nagutali dima, dok je cio potez oko Knez Mihailove bio vidno zadimljen. Na snimcima i fotografijama sa lica mjesta vidi se dim koji se uzdiže sa vrha zgrade, kao i veliki broj vatrogasaca na terenu.

Pogledajte 00:10 Požar u ulici Kneza Mihajla Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Za sada nije poznato šta je uzrok požara niti da li ima povrijeđenih.