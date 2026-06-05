Požar je danas izbio na vrhu zgrade hotela Indigo u Knez Mihailovoj ulici.
Gust dim ubrzo je počeo da se širi iz objekta i nadvio se nad pješačkom zonom u centru prestonice.
Prema riječima očevidaca, više ljudi istrčalo je na ulicu iz objekta u kojem se nalazi hotel. Građani navode da se dim širio velikom brzinom, zbog čega su pojedini počeli da kašlju i izlaze na svjež vazduh.
(Foto) Požar u hotelu u Knez Mihailovoj: Ljudi istrčali na ulicu, kašlju i guše se od dima
Kako navode očevici, mnogi su se nagutali dima, dok je cio potez oko Knez Mihailove bio vidno zadimljen. Na snimcima i fotografijama sa lica mjesta vidi se dim koji se uzdiže sa vrha zgrade, kao i veliki broj vatrogasaca na terenu.
Za sada nije poznato šta je uzrok požara niti da li ima povrijeđenih.