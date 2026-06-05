Danas je putem video linka iz Višeg suda u Beogradu saslušan svjedok Alekandar Petrović.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalno

Postupak vodi sudija Veljko Radovanović a u vijeću su i sudije Amir Đokaj i Radovan Vlaović. Optužnicu zastupa tužilac Miloš Šoškić.

Suđenje je nastavljeno saslušanjem svjedoka. Danas je putem video linka iz Višeg suda u Beogradu saslušan svjedok Alekandar Petrović. On je govorio povodom stanova za koje je bio angažovan. On je, između ostalog, kazao da nikada povodom pet stanova oko kojih je radio enterijer, nije imao komunikaciju sa Zoranom Lazovićem ili nekim od njegove porodice. Svjedok je naglasio da je na podgoričkom Aerodromu bio praktično otet od strane dva čovjeka u civilu i da mu je policija prijetila zabranom ulaska u Crnu Goru, piše "Dan".

"Pitali su me za tih pet stanova u Budvi. Ja sam dobio mandat od Vlada Ivanovića. On mi je dao mandat da za Bemax uradim tih pet stanova. To je zgrada "Perla" u Budvi. Ti stanovi su bili skoro završeni do kraja. Trebalo je samo da se uradi neka vrsta laganog opremanja. Meni je Vlada rekao da ti stanovi treba da se opreme na srednjem nivou, da se radi o "Bemax" stanovima. Rekao mi je da za četiri stana komuniciram sa ženama oko opremanja. Za peti stan sam pitao kako da uradim, rekao je da uradim po svom nahođenju. Sa gospodinom Lazovićem nikada nisam imao poslovnu komunikaciju a pogotovo ne o tom ili nekom drugom stanu. Poznajem ga samo tako da ga pozdravim sa "dobar dan". Kao što sma već rekao u vezi svih ovih pet stanova me kontaktirao Vlado Ivanović" kazao je danas svjedok.

Svjedok Petrović je na pitanje advokata Zorana Piperovića kazao da je od strane policije doživio izuzetno neprijatno postupanje.

"Ja sam bukvalno tada otet na aerodrmu Podgorica. Dva čovjeka u civilu su mi prišla i odvela me u auto. Moja porodica pet sati nije znala gdje sam. Rekli su mi da će sve biti gotovo za sat vremena, samo da dam izjavu, a zadržali su me 26 sati, 26 sati mi je bilo ograničeno kretanje. Nisam bio pozvan da dođem u SDT da svjedočim, već sam praktično bio otet. Kad sam odlazio i završio sve rečeno mi je da se više ne vraćam i da će mi biti zabranjen ulazak u Crnu Goru. Tako je bilo, od riječi do riječi. Ja sam taj dan došao ujutro a uveče krenuo na let, kada su me poveli dok sam stajao u red za ukrcavanje" odgovorio je svjedok.

Dodao je da su su ga službenici policije nadzirali sve vrijeme i nakon što je dao izjavu u SDT kao svjedok, pa čak i dok je boravio u hotelu o svom toršku. Naglasio je da nije mogao da izađe iz sobe i da mu je kretanje bilo ograničeno.

Dalje je, takođe na pitanje advokata Piperovića kazao da kada je bio u vozilu u kojem su ga vozili ovi službenici policije, isti su mu rekli "evo ih oni tvoji pajtosi": "To su mi rekli kada smo prolazili autom i vidjeli advokata Piperovića, Aleksandra Mijajlovića, Ranka Ubovića i Vlada Ivanovića".

Na to je reagovao advokat Piperović i ukazao na manir onih koji predstavljaju državne organe i da je takvo ophođenje u najmanju ruku pokvareno. Piperović je rekao da nikada nije bio ničiji pajtos.

Svjedok je nastavio dalje da odgovara na pitanja advokata Piperovića. On je kazao da mu je Vlado Ivanović poslovni i životni prijatelj.

"Razlog zašto ja nisam došao lično danas da svjedočim je taj što se osjećam neprijatno i strah me posle svega što sma prošao. Ja nikada nisam imao ovakav susret sa nadležnim organima. Strah me jer sam izgubio povjerenje. Nisu mi govorili istinu. Rekli su trajaće samo sat vremena, samo da dam izjavu, a kretanje mi je bilo ograničeno 26 sati. Rekli su da ću ići na let istu noć a nije bilo tako" naglasio je svjedok govoreći o lošem utisku povodom postupanja službenika policije u odnosu na njega u ovom slučaju, prenosi "Dan".

Svjedok je rekao da mu je bio oduzet i laptop i mobilni telefon i da je dao šifre za njih policiji i šifru svog mejla.

"Da čuje javnost, svjedok je i pred SDT i pred sudom rekao da nikada nije razgovarao sa ženom Zorana Lazovića i da je ne poznaje" ukazao je advokat Pieprović.

Zatim je pitanja svjedoku postavljao tužilac Šoškić, koji je naglasio da on ne postavlja pitanja radi javnosti nego radi sudskog vijeća.

"Ne mogu ni da nagađam kolike su fakture koje su iše od moje firme ka Masterinžinjeringu...U SDT su prema meni svi bili vaspitani, i policajci. Samo što sam čekao satima. Nisu mi govorili istinu. To je ono što me zabrinjavalo. Meni je ekstremno neprijatno bilo da učestvujem u svemu ovome. Izuzetno sam bio uplašen" kazao je svjedok na pitanje tužioca, nakon čega je tužilac rekao da svjedok kada je saslušavan u SDT nije naveo ove primjedbe na rad policije.

Svjedok je na pitanje tužioca rekao da nije nikoga od policije prijavio za takov postupanje jer želi sve što je neprijatno doživio da zaboravi. Zatim je tužilac dodao da je ispitivanje svjedoka od strane odbrane počelo tako da su postavljana pitanja da bi se stekao utisak da su svjedoku prekršena prava. Tužilac je dodao da smo danas čuli i kakvo je bilo postupanje prema svjedoku u SDT-u i da je isti naveo da su svi bili vaspitani. Tužilac je pomenuo i da sudu može da preda fakture, koje su iz drugog postupka, a u kojima se navodi iznos viši od pet miliona eura a koji se odnosi na angažovanje koje je svjedok imao za pomenute stanove.

Zatim je reagovao advokat Piperović. On je, između ostalo, kazao da je ovog svjedoka predložilo upravo SDT i da sad tužilaštvu smeta i hoće da ostane tajna kako se postupalo prema svjedoku.

Sudu se obratio i optuženi Zoran Lazović. On je kazao da na način na koji je postupano prema danas saslušanom svjedoku, da je tako policija postupala i prema njegovoj ženi i prijetila joj.