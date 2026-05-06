Na HBO-u se ove nedelje premijerno prikazala 4. epizoda treće sezone serije Euforija, koja se i ovog puta našla na meti kritika brojnih obožavalaca.

Izvor: YT HBO

Na HBO-u se ove nedelje premijerno prikazala 4. epizoda treće sezone serije Euforija, koja se i ovog puta našla na meti kritika brojnih obožavalaca.

Mnogi od njih tvrde da je lik Kejsi, koji tumači Sidni Svini, prikazan isključivo kroz ponavljajući ciklus "poniženja", čime je, kako navode, zaustavljen razvoj njene dublje priče, prenosi Fox News.

Vidi opis Ljudima prekipeljo zbog nove epizode Euforije: "Sad je stvarno dosta, prestanite da ponižavate talentovanu djevojku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: HBO max/screenshot Br. slika: 15 15 / 15 AD

Serija, koja je od početka emitovanja postala veliki hit, već je sa prvim epizodama nove sezone izazvala negativne reakcije publike, koja ih je opisala kao šokantne i uznemirujuće. Međutim, nakon najnovije epizode, kritike su dodatno pojačane, a scene u kojima se pojavljuje Svini dobile su etikete poput – ponavljajuće, preterane, besmislene i bez jasnog pravca.

Ritual ponižavanja

U četvrtoj epizodi njen lik, Kjesi Hauard, svoj "novi" brak sa Nejtom Džejkobsom, kog igra Džejkob Elordi, stavlja po strani kako bi se u potpunosti posvetila karijeri na platformi za odrasle, OnlyFans-u.

Naime, Kejsi odlazi na žurku na kojoj dominiraju influenseri, gdje eksperimentiše sa različitim drogama i ljubi se sa drugim devojkama kako bi privukla pažnju na internetu.

Lembrei aqui quando a gente tava discutindo quanto o arco da Cassie seria péssimo nessa temporada mas tá sendo um dos melhores e a vagabunda da Sydney ainda tá entregando tudo na atuação#euphoriapic.twitter.com/9S5Lgg1lma — Felipe (@f3lipevaz)May 4, 2026

"Da li je još neko pomalo umoran od ovih ponižavajućih rituala kroz koje Kejsi prolazi? Šta uopšte još može da se desi, kako će se njen lik dalje razvijati izvan ovih okvira?", napisala je jedna korisnica na društvenoj mreži X.

"U prošloj epizodi imali smo svinje koje pi*aju, a ove nedelje imamo Kejsi koja utrljava kokain po svom tijelu", dodala je druga.

Is anyone else getting kinda bored with the Cassie humiliation ritual? Like what else honestly? What is going to happen with her character outside of this? Where is her character gonna go?#euphoriapic.twitter.com/dNX7DPaTVp — Rihanna's fourth child (@SamuraiBre)May 4, 2026

Ipak, nisu svi komentari na najnoviju epizodu negativni. Deo publike stao je u odbranu glumice Sidni Svini, hvaleći njenu izvedbu i način na koji je "oživela" lik, uz ocene da je uloga iznijeta uverljivo i snažno.

"Neću da lažem, Sidni stvarno zna da glumi! Iskreno sam mislio da će se Kjesi u jednom trenutku predozirati", napisao je jedan korisnik.

"Mrzim koliko je Sidni Svini simpatična u ovoj sezoni Euforije", dodao je drugi. "Razvaljuje ovu ulogu."

"Kejsi rastura u ovim OnlyFans scenama, bez uvrede", stoji u još jednom komentaru na mreži X.

Cassie getting photos taken by Maddy for OnlyFans.#Euphoriapic.twitter.com/D8g3hDC3hH — Euphoria News (@season3euphoria)May 4, 2026

Nova sezona pod lupom

Nova sezona serije premijerno je prikazana 12. aprila, a već od prve epizode našla se na udaru kritika. Radnja oko lika Kejsi gotovo u potpunosti se vrti oko pokušaja da pokrene i promoviše svoj OnlyFans, kako bi finansirala raskošno venčanje koje planira.

"Nemam riječi za Sidni, ova scena je stvarno užasna", napisao je jedan korisnik, osvrćući se na kontroverznu scenu u kojoj njen lik pozira kao "odrasla beba".

U moru negativnih reakcija, mnogi gledaoci smatraju da autori serije na neki način ponižavaju glumicu kroz ovakav razvoj priče.

"Sidni Svini je u ovoj trećoj sezoni samo ponižavana. Ne razumijem kako reditelji to ne vide – njena uloga se svodi isključivo na ponižavanje i tako sigurno neće osvojiti nagrade. Oblače je kao bebu, glumi da ima dudu – zašto?", zapitala se jedna korisnica.

Podsjetimo, Euforija, koja se emituje od 2019. godine, lansirala je karijere brojnih mladih zvezda, uključujući Sidni Svini, Džejkoba Elordija i Zendaju.

Pogledajte još kadrova:

U glumačkoj postavi nalaze se i neka već afirmisana imena, poput Kolmana Dominga, dvostrukog kandidata za Oskara, ali i glumci koji su upravo kroz ovu seriju stekli širu popularnost – Hantera Šefera, Aleksa Demi, Mod Apatou i Barbi Fereira, kao i Angus Klaud, koji je preminuo 2023. godine.