Članovi benda "Lavina" otkrili detalje drame sa probe: Obaviješteni i organizatori Evrovizije o svemu

Momci iz benda su otkrili i da li su uplašeni zbog čitave situacije.

Srpski predstavnici na Evroviziji, fantastični momci iz benda "Lavina", Evropi će se predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri u utorak, 12. maja, poslednji.

Sada su otkrili kako teku pripreme, šta im se to dešavalo tokom probe, ali i da li su uplašeni zbog svega što se dešava zbog prisustva Izraela na Evroviziji, koja se ove godine održava u Beču.

"Kao prednost, definitivno. U našim kostimima je jako, jako vruće, i da smo bili prvi i da smo morali da sjedimo u green roomu u tim kostimima, mislim da to ne bi bilo dobro po nas i našu hidrataciju. Dolazimo poslednji i to je super, velika prednost", ističu oni.

Tokom jedne probe su imali i mali problem, zbog čega su odmah alarmirali organizatore Evrovizije.

"Konkretno nam je u tom tejku zasmetala rasvijeta koju smo riješili za sad, i da će kasnije biti sve kako treba, ali na nama je da neko ko stoji na toj bini i ko stoji iza tog nastupa tražimo da sve bude onako kako je u našoj glavi. To, teško da će moći da bude tako, ali gledamo da bude što bliže, imamo divnu podršku i ljude ovde i guramo zajedno, što je mnogo lakše", ističu muzičar i dodaju:

"Ne znam, meni je ovo prvi put na Evroviziji, djeluje kao da prihvate, ali ne i da mijenjaju. Razumijemo njih, to je 35 novih nastupa, mi svi dolazimo sa jednim, nije to toliko lako da se realizuje na prvu loptu. Zato tome služe probe, tome služe i korekcije, samo čekamo trenutak kada će to da legne onako kako treba."

Kako se Evrovizija i dalje vodi kao visokorizični događaj, momci iz benda su otkrili da li posebni uslovi organizacije utiču na njih i da li su uplašeni.

"Mi nemamo referentnu tačku, imamo tim ljudi kojima nije ovo prvi put, a oni kažu da je sve u redu, i nama je sve u redu, ne brinemo", iskreni su srpski predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji.

