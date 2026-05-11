Vlada iz Magla benda 3 puta odbio da pjeva na svadbi Nikole Jokića: Pjevač nam otkrio šta se dogodilo

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
Vlada Magla nam je otkrio nevjerovatnu stvar pred svoj koncert

Vlada iz Magla benda 3 puta odbio da pjeva na svadbi Nikole Jokića: Pjevač nam otkrio šta se dogodilo

Magla bend nastavlja sa serijom sjajnih koncerata, a čini se da su povjerenje publike i te kako opravdali, s obzirom da se za njihove nastupe traži karta više.

Naša ekipa našla se na licu mjesta kako bismo ispratili atmosferu, a tom prilikom Vladan Savić, poznatiji kao Vlada Magla otkrio nam je zanimljivu stvar - da je tri puta odbio da pjeva na svadbi Nikole Jokića.

Posluštajte šta je otkrio našem novinaru:

Vlada iz Magla Benda tri puta odbio da peva na svadbi Nikole Jokica: Pevac nam otkrio sta se desilo
Na pitanje kako je reagovao kada je čuo da će proslavljeni košarkaš biti u prvom redu, Vlada se nasmijao i rekao nam:

"Zadovoljstvo mi je da živim u doba Nikole Jokića. Biće mi zadovoljstvo da se upoznamo večeras. Na obostranu žalost, kada se vjenčavao, supruga i on su željeli da mi nastupamo na njihovoj svadbi. Dva puta su nas pitali za termin, dva puta smo bili zauzeti, treći termin smo bili zauzeti", rekao nam je Vladan koji ne krije da mu je žao što nisu uljepšali njihov veliki dan, ali se raduje večerašnjem druženju. 

