Devojka Vladi iz Magla benda dala ceduljicu sa brojem telefona: Ono što je uradio sa njom napravilo haos na mrežama

Snimak Vladana Savića sa jednog nastupa vrlo brzo je postao viralan.

Izvor: X printscreen/@nina_krunic

Poznati pevač i frontmen "Magla benda", Vladan Savić, doživeo je jednu zanimljivu situaciju na nastupu kada mu je jedna devojka iz prvog reda dodala ceduljicu sa brojem telefona.

Vladan, inače srećno oženjen, prišao je devojci i uzeo cedulju, da bi nakon nekoliko sekundi video da je na njoj napisan broj telefona.

Pevač se nasmejao i odmah pokazao burmu i tako jasno stavio do znanja obožavateljki da je nije zainteresovan i da je zauzet. Potom je cedulju spustio kod svog kolege.

Objasnio da je oženjen, ali broj nije bacio #caosvimapic.twitter.com/wYCIIIQVEk — Nina Krunić (@nina_krunic)April 27, 2026

Njegova reakcija oduševila je korisnike na društvenoj mreži "X", a komentari su se samo ređali: "Objasnio da je oženjen, ali broj nije bacio", bio je jedan od komentara.

Podsetimo, supruga poznatog pevača ne voli da se medijski eksponira, a Vladan je potvrdio da je to njihov dogovor. Ipak, ona se pojavila u Sava centru na koncertima benda.

