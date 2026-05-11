"Pokojni muž nije pogriješio, vizija je ispunjena": Elma Sinanović na ivici suza na promociji albuma

Elma je spomenula i pokojnog supruga, koji ju je nagovarao da krene da se bavi pjevanjem.

Elma Sinanović priredila je promociju 10. albuma "A takve prežive sve". Ona je na ovom projektu radila dvije i po godine, a na događaj je došla u bijelom odijelu.

Nju je sačekalo na desetine buketa cvijeća, poklon od fanova.

"Sve je išlo jako lako, kad je u pitanju album. Odradila sam sedam pjesmama i onda sam producentu “otela” još dvije. Te pjesme su me baš oduševile. Pjesma “Na jorgovan noć mi miriše” opisuje moje bitisanje na estradi. Uvijek sam gledala da nikad ne podpadnem pod nečiji uticaj i želim da mislim da biram pravu muziku. Ova pjesma je dugo stajala kod mene u fioci. Mislim da će se ova pjesma slušati još dugo", rekla je Sinanovićeva.

Jedna pjesma snimljena je na mjestu na kojem niko ne bi očekivao.

"Pjesma “Hronično” je snimljena u avionu. Pjesma nosi ozbiljni poruku - mi u životu imamo sve, ali treba da se zapitamo da li je to to. Nekad pomislim da mi u životu treba mir ili nešto drugo. Ovu pjesmu sam “otela” producentu, natjerala me je da se zamislim. Stalno me kritikuju saradnici, ćerka da sam u svojoj zoni komfora i da ne pravim promjene. Ovog puta sam se naljutila i odlučila da im dokažem da mogu i nešto drugačije", ističe ona.

"Moj pokojni muž je uvijek stajao iza mene i on me je natjerao da se bavim pjevanjem. Sad kad je jubijel mi se sve vratilo, mislim da sam nekad morala troduplo više da platim nego drugi. Ali vizija mog muža je ispunjena i nije pogriješio kad je rekao da ću biti velika u ovom poslu", rekla je Elma na ivici suza.

