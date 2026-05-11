Oko 48.000 građana Crna Gora nije zamijenilo ličnu kartu ni nakon isteka zakonskog roka, dok su u registrima i dalje evidentirane preminule osobe, kao i birači stariji od 100 godina.

Prema podacima koje je u "Bojama jutra" iznio državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Novica Obradović, u biračkom spisku se i dalje vode 173 preminule osobe, kao i 129 birača starijih od jednog vijeka, među kojima su i tri osobe rođene 1914. godine, prenose Vijesti.

Obradović je naveo da izmjene Zakona o registrima prebivališta i boravišta imaju za cilj usklađivanje evidencija sa stvarnim stanjem, ali i jačanje kontrole biračkog spiska, koji je godinama predmet političkih sporova.

Najavljene mjere uključuju obaveznu odjavu prebivališta za građane koji duže borave u inostranstvu, uparivanje baza podataka i terenske kontrole koje bi sprovodila policija, kako bi se utvrdilo stvarno mjesto boravka građana.

"Kad bi naši građani svi poštovali zakon u punom kapacitetu, kad bi sve ono što su njihovi zakonske obaveze na pravi način ispunjavali, onda bi svoja prava na najbolji način zaštitili i mogli", rekao je Obradović.

On je apelovao na sve one koji napuštaju državu duže od 90 dana da prijave i da navedu razlog zbog čega.

"...Kako ne bismo došli u situaciju da ih prepoznajemo kao isteljenike. Apelujemo na sve naše državljane da kad premine njihov član domaćinstva, član njihove porodice, da prijave. Statistički podaci su mnogo bitni. Mi tako kreiramo politike", kazao je, javljaju Vijesti.