Danijel Barbosa Marinjo (55) osumnjičen je da je tokom svadbenog veselja u Brazilu ubio svoju tek vjenčanu suprugu Najilu Duenas Nasimento (34).

Danijel Barbosa Marinjo (55) upucao je svoju tek vjenčanu suprugu, pobjegao, pa se vratio da je dokrajči. Najila Duenas Nasimento (34) ubijena je na sopstvenom vjenčanju u Brazilu.

Policija je saopštila da je Marinjo prvo pucao u Najilu i pobjegao sa proslave u Kampinasu, u Sao Paulu, prije nego što se, navodno, vratio i ponovo otvorio vatru na nju, piše San.

Mladoženja je ubrzo uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru zbog sumnje na femicid. Policija je otkrila da Najila ima troje djece iz prethodne veze. Par se vjenčao ranije tog dana, ali su se, navodno, žestoko posvađali tokom proslave.

Marinjo, koji je lokalni policajac, prvo se fizički obračunao sa Najilom. Uplašena rodbina uspjela je da skloni djecu sa mjesta događaja prije nego što je nasilje eskaliralo.

Marinjo je potom, navodno, izvadio službeno oružje i upucao Najilu, nakon čega je pobjegao sa imanja. Kasnije se vratio i ispalio još hitaca u svoju novu suprugu, rekli su šokirani svjedoci lokalnoj policiji.

Hitne službe brzo su stigle na lice mjesta, a ljekari su očajnički pokušavali da joj spasu život. Uprkos njihovim naporima, podlegla je povredama.

Marinjo je opštinski policajac zaposlen pri lokalnim vlastima za patroliranje javnim površinama. U Opštinskoj gardi Kampinasa radio je od 1998. godine, prenijeli su lokalni mediji.