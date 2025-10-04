logo
SEKA ALEKSIĆ POTKAČILA DARU BUBAMARU U IDJ SHOW-U

Podsjetimo, Seka i Dara su nekada bile nerazdvojne prijateljice, ali već godinama važe za suparnice na estradi.

Podsjetimo, Seka i Dara su nekada bile nerazdvojne prijateljice, ali već godinama važe za suparnice Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic

U večerašnjoj, trećoj epizodi muzičkog takmičenja IDJ Show, žiri u sastavu Nataše Bekvalac, Relje Popovića i Seke Aleksić ocjenjivao je nastupe kandidata.

Među njima bio je i Vojislav Zorić, koji dolazi sa Floride. Nakon njegove izvedbe uslijedili su komentari članova žirija. Tokom razgovora, Zorić je otkrio da je radio pjesmu za Daru Bubamaru, na šta je Seka Aleksić reagovala: ,,Produkcijo, isijecite ovo iz emisije” Kandidat je zatim rekao da bi rado uradio pjesmu i za nju, a Seka ga mu je uzvratila duhovitim komentarom kojim je potkačila Daru: ,,Ti počeci su ti malo promašaj”.

Podsjetimo, Seka i Dara su nekada bile nerazdvojne prijateljice, ali već godinama važe za suparnice na estradi. Iako je Aleksićeva nedavno u jednom podcastu izjavila da bi bila spremna na pomirenje, Dara je u medijima jasno stavila do znanja da ne želi da zakopa „ratne sjekire“.

seka aleksić IDJ show Dara Bubamara

