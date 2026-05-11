Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz Plana rasta.

Uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova iz zemalja regiona, Kos je istakla da u Evropskoj uniji (EU) ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana.

We’re talking about the Western Balkans here at the Foreign Ministers meeting in Brussels.



When countries in the region deliver, we do too: the start of drafting Montenegro's accession treaty, new payments under the Growth Plans, and Serbia joining SEPA.



,,Proširenje je prioritet Evropske unije i ako naši kandidati ispune očekivanja, onda i mi moramo da ispunimo očekivanja, i mi ih ispunjavamo. Kao što znate, poslije 17 godina smo prvi put osnovali radnu grupu za sporazum o pristupanju nove zemlje, to je Crna Gora, a posljednji Eurobarometar je pokazao da građani Crne Gore zaista veoma podržavaju članstvo u EU", poručila je Kos.

Dodala je da će u narednim danima iz Plana rasta biti isplaćeno blizu 200 miliona eura za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju.

Na pitanje da li je Crna Gora i dalje na putu da postane 28. članica EU do 2028. godine, komesarka je istakla da će Komisija podržati taj cilj ukoliko budu ispunjene reforme.

,,Zaista je dokazano da kada Vlada Crne Gore i Evropska komisija rade zajedno, onda i građani vide šta se dešava, a nijedno proširenje ne može se dogoditi bez podrške građana. Što se tiče toga kada ćemo završiti, ili, kako ste rekli, 28. do 28. – ako Crna Gora krene ovim putem, mi ćemo to podržati, onda bi to bilo moguće, što znači da bismo mogli završiti tehnički dio pregovora krajem ove godine ili početkom sljedeće. Ali, naravno, Crna Gora mora da ispuni reforme, a države članice moraju to da podrže. Zato poručujem ljudima u Crnoj Gori i Vladi", morate da sarađujete i sa građanima u državama članicama. To je veoma važno - naglasila je Kos, prenosi Dan.

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas naglasila je da će na sastanku, pored proširenja, biti riječi i o hibridnim prijetnjama.

,,Imali smo dobro iskustvo i praksu iz Moldavije. Sada radimo i sa Jermenijom. Zemlje Zapadnog Balkana traže isto jer i one se suočavaju s napadima na svoje demokratije. Razgovaramo o bezbjednosti i odbrani, posebno o partnerstvu sa Crnom Gorom. A ono što očekujemo od partnera je i usklađivanje sa našom vanjskom i bezbjednosnom politikom i reformama koje moraju da sprovedu", istakla je Kalas.

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović uoči sastanka poručio je da Crna Gora nastavlja da sprovodi reforme kako bi ispunila svoj najvažniji vanjskopolitički cilj.

,,Danas očekujemo još jednom snažnu podršku, prije svega Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana, kada je u pitanju evropska integracija i politika proširenja, gdje ćemo ponovo, vjerujem, čuti poruku da je politika proširenja živa. A sa druge strane, ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Evropske unije. Crna Gora, kroz svoj jasan cilj da završi pregovarački proces ove godine i da 2028. bude 28. članica Evropske unije, nastaviće snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde, kako bismo bili spremni da ostvarimo naš najvažniji vanjskopolitički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028", kazao je ministar Ibrahimović.

Ministar vanjskih poslova Luksemburga Gzavije Betel kazao je da sve zemlje treba da napreduju po zaslugama, a ne da budu zavisne od pristupanja Ukrajine.

,,Mislim da jednostavno postoje kriterijumi koji moraju biti ispunjeni. Marta Kos nas redovno obavještava o napretku zemalja. Ako su kriterijumi ispunjeni, da. Ne možemo reći da Crna Gora ili druge zemlje kandidati treba da budu zavisne od pristupanja Ukrajine, jer je to sasvim druga stvar; mi uvijek kažemo: ‘Da, Ukrajina mora, Ukrajina mora.’ Ako su kriterijumi ispunjeni, mislim da će Crna Gora, kao i druge balkanske zemlje, moći da pristupe, ali je istina da je Crna Gora za sada dobar đak", kazao je Betel, piše Dan.