Saradnja sa vjerskim zajednicama predstavlja važan segment ukupnog društvenog razvoja Nikšića, saopštio je predsjednik te opštine Marko Kovačević

On je to kazao nakon što je potpisao ugovor o donaciji sa predsjednicom Medžlisa Islamske zajednice u Podgorici Refikom Tuzović.

Kovačević je istakao da ova donacija, vrijednosti od 100 hiljada eura, koja će se u narednih pet godina dodjeljivati u iznosu od 20 hiljada eura, pokazuje nastavak opredijeljenosti lokalne uprave da pomaže sve vjerske zajednice u Nikšiću, pišu Vijesti.

„Veoma nam je drago što imamo priliku da doprinesemo vjerskom životu svih građana. Ovo je lijepa poruka da u danima kada proslavljamo Svetog Vasilija Ostroškog potpisujemo ovu značajnu donaciju u duhu jedinstva svih građana. Čestitam imamu na svemu što radi i na misiji koju obavlja. Znate da je Nikšić osvojio titulu Evropske prestonice kulture i u tom smislu, i u smislu valorizacije turističkih potencijala, mnogo će nam značiti Islamska zajednica. Saradnja sa vjerskim zajednicama predstavlja važan segment ukupnog društvenog razvoja našeg grada. Uvjeren sam da ćemo i u narednom periodu nastaviti da gradimo odnose zasnovane na poštovanju i zajedničkom radu u interesu svih građana Nikšića“, istakao je Kovačević.

Tuzović je izrazila veliku zahvalnost Kovačeviću na donaciji.

„Ova donacija je od velikog značaja za održavanje džamije i onoga što predstoji u narednom periodu. Radujem se ovako lijepoj saradnji sa lokalnom upravom“, navela je ona.

Imam Damir Hodžić istakao je zadovoljstvo što je, i pored ovih izdvojenih finansijskih sredstava, Opština Nikšić stala uz malu Islamsku zajednicu.

„Ovo je veliki korak, koji će voditi ka boljoj i ljepšoj budućnosti. Predsjednik Opštine je prvi koji je inicirao da određena sredstva iz budžeta budu dodijeljena Islamskoj zajednici, i ta informacija je izazvala oduševljenje kod nas. Moj cilj kao imama jeste da Nikšić sa ponosom predstavimo kao multinacionalni i multivjerski grad, koji baštini različitosti, razvijajući time zajedništvo. Drago mi je što je takav odnos i prema Katoličkoj crkvi, jer to omogućava pravo jedinstvo“, naglasio je Hodžić.

Predsjednik Džamijskog odbora Mirsad Agović kazao je da je saradnja sa ovom lokalnom samoupravom izuzetna i da se ne pamti donacija ove vrste u prethodnim periodima, prenose Vijesti.

Potpisivanju su prisustvovali i potpredsjednik Opštine Zoran Tomić, sekretar za kulturu i medije Radisav Marojević, šef kabineta predsjednika Marko Perućica i savjetnik za kulturu, turizam i vjerska pitanja Miljan Mijušković.