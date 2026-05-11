Dušanka Petrović, mnogo čuvenija kao Gospođa Kameleon, slovi za najbrutalniju ženu iz svijeta kriminala u Srbiji.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ Printscreen Youtube / AGAMEMNON Production

Prekršila je sve balkanske tabue, učinila nešto što je rijetko koja žena uradila, ali ne na pozitivan način. Nije se pročula u biznisu ili politici, već u kriminalu, a učinila je i jedan od najvećih grehova u patrijarhalnoj sredini - ubila je brata.

Nije bilo ranih znakova da će postati jedan od najozloglašenijih likova u bogatoj istoriji kriminala u Srbiji i na Balkanu. Nije u pitanju osoba sa margine društva, socijalno ugrožena, neobrazovana nije se ni na koji način uklapala u stereotipna shvatanja koja većina ljudi na ovim prostorima ima o kriminalu i kriminalcima.

Ipak, nešto nije bilo u redu, a iza fasade "sređene gospođe", doterane i našminkane krio se britak um, ali koji je funkcionisao na potpuno pogrešan način i koji nije bio "ograničen" moralom i zakonom.

U pitanju je Dušanka Petrović, poznata i kao Gospođa Kameleon, žena sa možda najdebljim dosijeom na ovim prostorima, a u dosijeu su i najteža krivčna djela, uključujući i dva ubistva: muža i brata, a uspjela je i da postane vođa "ženske bande".

Skromni počeci

Nije poznato šta je tačno bio "okidač" da Dušanka ode u kriminal, a svoju karijeru je počela na sasvim suprotonoj strani - u pravosuđu, tačnije u Privrednom sudu u Beogradu, gdje je radila kao stručna saradnica.

Dušanka je smislila dobar plan, krala je ključeve od svojih koleginica i kolega, pravila duplikate uz pomoć kojih je kasnije ulazila u njihove stanove i krala vrednije stvari.

Tada je počela da koristi i svoj drugi talenat, da falsifikuje potpise, zbog platnih kartica koje je krala i otkrila je kod sebe i taj "talenat".

Ipak, "pala" je zbog iste stvari zbog koje se to dešava i njenim muškim kolegama - pare je trošila na luksuzne stvari. U devedesetim godina 20. vijeka, u vreme velike krize u Srbiji, privukla je pažnju i istražnih organa koji su uspjeli da otkriju o čemu se zapravo radi. Dušanka je ostala bez posla i završila u zatvoru, osuđena za falsifikovanje i krađu.

Prilikom testiranja ustanovljeno je da je u pitanju izuzetno inteligentna osoba, koja se brzo prilagođava svakoj situaciji i svakom sagovorniku. Ali, sve to je koristila na potpuno pogrešan način. Navodno je bila i majstor za falsifikovanje i već posle nekoliko pogleda na tuđ dokument, znala je da preslika potpis.

Izvor: Printscreen Youtube / AGAMEMNON Production

Prvo ubistvo

Dušanka je odslužila kaznu i vratila se u društvo, ali daleko da se resocijalizovala. Zapravo, smišljala je novi plan, koji će joj doneti još više novca, kako je mislila, uz manji rizik.

Dušanka se udala se za dvadeset godina starijeg Selimira Trpkovića, penzionisanog vojnog pilota. Ubijedila ga je da svoj stan prepiše na njenu ćerku iz prvog braka. Kada je nesrećni čovjek to uradio, nije potpisao samo prenos stana, već i sebi smrtnu presudu.

Živjeli su na Novom Beogradu i Selimir je džogirao pored Save svakog jutra.

Jednog dana, kada su krenuli zajedno, Dušanka je izvadila pištolj i pucala mu u glavu. Posle toga je počela da zapomaže i da doziva u pomoć, simulirajući da su ih napali neki nepoznati ljudi. Ipak, ova smrtonosna prevara joj nije prošla. Osuđena je na 14 godina zatvora i poslata u Zabelu u Požarevac.

"Upoznala sam matorog jarca"

Inspektori koji su istraživali ovaj zločin, otkrili su kako je Dušanka govorila o suprugu i da je imala plan od početka veze.

"Upoznala sam matorog jarca koji je bogat i hoće da se ženi sa mnom", povjerila se Dušanka.

Inspektor je opisao odnos koji je suprug imao prema njoj, ne sluteći šta mu sprema.

"On je njoj slijepo vjerovao u sve. Bio je srećan, hvalio se zato što je on 18 godina bio stariji od nje", naveo je svojevremeno inspektor koji je radio na ovom slučaju i opisao kobnu šetnju:

"Rekla mu je da je lijepo veče i da naprave jednu dugu šetnju. On je trčkarao, ona je šetala za njim, nosila je tašnu preko ramena. On odmiče korak dva, ona vadi iz svoje tašne, navlači brzo rukavicu pripremljenu i puca u potljak."

Stvaranje "ženske bande"

Tamo je bila jedno vrijeme, zbližila se sa drugom zatvorenicom, Ljubicom Kolovrat i njih dvije su se sprijateljile. Ljubica je već bila na slobodi kada je Dušanka puštena na vikend, posle osam godine robije, tokom kojih se primjereno ponašala. Ali, sa tog, prvog vikenda, Dušanka se nije vratila, već je pobjegla kod Ljubice u Bosnu i Hercegovinu.

Tu su im se pridružile i Dušankina ćerka Jelena iz prvog braka, a potom i Janja Anđelić. Prevarom je Dušanka došla do lažnih dokumenata BiH, na ime Ana Boreli. Na meti ženske bande našli su se usamljeni ljudi, a onda su ima apetiti porasli i riješili su da urade veliki posao.

Bratoubistvo

Dušanka je imala rođenog brata kome je ostao stan na Novom Beogradu od njihove majke. Njih dvoje nisu mogli nikako da se dogovore o prodaji stana i podjeli novca i Dušaka je smislila jednostavan plan - ukoliko nema brata, nema ni diobe.

Njenom bratu Aleksandru Petroviću romantika je došla glave. Njega je Ljubica Kolovrat namamila na sastanak u Sarajevo, ali umjesto romanse, Aleksandar je ubijen a njegovo tijelo spaljeno.

Ali, plan je propao, Dušanka je pobjegla u Srbiju, ali ju je tamo policija pronašla, uhapsila i poslala u zatvor Zabela na dosluženje kazne.

U međuvremenu je 2007. godine u Bosni i Hercegovini, osuđena za ubistvo brata Aleksandra Petrovića.

(Nova S/ MONDO)