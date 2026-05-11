Koliko košta da se snima u Zabeli: Biković i Laušević bačeni međ' ubice, a Oskarovac zanemeo od onoga što vidi

Glumci poput Lauševića, Bikovića, ali i Oskarovca Ramija Maleka, snimali su scene u srpskim zatvorima.

U Srbiji se poslednjih godina snima sve više filmova i serija, a zanimljivo je da su zatvori poput Zabele i Centralnog zatvora u Beogradu postali jedne od omiljenih lokacija domaćih, ali i stranih produkcija. Svojevremeno je čak i egipatska filmska ekipa boravila u Zabeli kod Požarevca, gde su snimali scene za svoj novi film, dok je jedan beogradski zatvor ranije poslužio za rimejk kultnog filma "Papillon", u kojem je igrao oskarovac Rami Malek kojem, kako je kasnije priznao, nije bilo svejedno.

Veliku pažnju privukao je i film "Ruski konzul" reditelja Miroslava Lekića, snimljen po romanu Vuka Draškovića. Ovo ostvarenje ponovo je dospelo u fokus javnosti kada je izabrano za srpskog kandidata za Oskara, a glavne uloge tumače Nebojša Dugalić i Žarko Laušević. Dobar deo važnih scena sniman je upravo u Zabeli, koja je zbog autentične atmosfere često prvi izbor filmskih ekipa.

I Miloš Biković je deo serije "Južni vetar" snimao u zatvoru u Požarevcu, a svojevremeno je pričao koliko je iskustvo bilo neobično, posebno zbog činjenice da su tokom snimanja bili okruženi pravim zatvorenicima i autentičnim zatvorskim ambijentom.

"Čudno je bilo dok sam koračao hodnicima čuvenog sedmog paviljona zatvora... Znao sam da su iza gvozdenih rešetaka ljudi koji su osuđeni na 40 godina zatvora. Njih u žargonu zovu "šampioni". Sve je to davalo posebnu energiju na snimanju serije. Sada slobodno mogu da kažem da sam bio u zatvoru. Unutar Zabele rade vrhunski profesionalci, koji su tokom snimanja vodili brigu o našoj bezbednosti", rekao je ranije Biković.

Koliko košta da se snima u srpskim zatvorima?

"Snimanje u zatvorima zahteva temeljnu pripremu filmskih ekipa, ali i onih koji tamo rade i borave. Pre svega jer se u danima snimanja svim zatvorenicima ometaju aktivnosti koje bi inače imali kada filmske ekipe ne borave u tom objektu. Jedan snimajući dan u Zabeli košta oko 1.500 evra. Tako da one filmske ekipe koje tu planiraju da snimaju i po nekoliko dana za to moraju da izdvoje i po nekoliko hiljada evra", rekao je ranije neimenovani izvor za Informer.

Svoje snimajuće scene u zatvoru imao je i Milan Marić u seriji "Pad". Ova serija rađena je po motivima knjige Žarka Lauševića, "Godina prođe, dan nikad".