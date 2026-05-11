Šef kluba Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković biće predložen za potpredsjednika gradskog parlamenta, saznaju "Vijesti".
Prema informacijama, ta odluka donešena je na sastanku dijela opozicije Demokratske partije socijalista (DPS), Stranke evropskog progresa (SEP) i Evropskog saveza.
Ta, kao i inicijativa za smjenu predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović, tvrde izvori “Vijesti”, biće podnešene danas. Opozicija će, rečeno je redakciji, tražiti i hitno zasijedanje gradskog parlamenta.
Gradska Skupština nema potpredsjednika od 7. oktobra prošle godine, kada je ostavku na tu funkciju podnio odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić.
Ta, kao i inicijativa za smjenu predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović, tvrde izvori “Vijesti”, biće podnešene danas. Opozicija će, rečeno je redakciji, tražiti i hitno zasijedanje gradskog parlamenta.
Gradska Skupština nema potpredsjednika od 7. oktobra prošle godine, kada je ostavku na tu funkciju podnio odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić.