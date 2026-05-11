Šef kluba Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković biće predložen za potpredsjednika gradskog parlamenta, saznaju "Vijesti".

Izvor: Medijski pul SDCG

Prema informacijama, ta odluka donešena je na sastanku dijela opozicije Demokratske partije socijalista (DPS), Stranke evropskog progresa (SEP) i Evropskog saveza.

Ta, kao i inicijativa za smjenu predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović, tvrde izvori “Vijesti”, biće podnešene danas. Opozicija će, rečeno je redakciji, tražiti i hitno zasijedanje gradskog parlamenta.

Gradska Skupština nema potpredsjednika od 7. oktobra prošle godine, kada je ostavku na tu funkciju podnio odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić.

