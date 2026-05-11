Pojavljivanje Vladimira Putina na paradi povodom Dana pobjede izazvalo je lavinu komentara širom svijeta, nakon što su mediji i analitičari primijetili njegov iscrpljen izgled i natečene obraze.

Vladimir Putin pojavio se na ovogodišnjoj paradi povodom Dana pobjede, kako pišu mediji, vidno iscrpljen, ispijen i sa izrazito natečenim obrazima, što je izazvalo novi talas spekulacija o njegovom zdravlju.

Ruski predsjednik, koji je već duže vreme predmet nagađanja o ozbiljnim zdravstvenim problemima, ovog puta izložen je žestokim kritikama i podsmjehu na društvenim mrežama i u opozicionim krugovima.

Ukrajinski analitičar Anton Geraščenko objavio je nelaskavu fotografiju Putina uz komentar: "Lice 'pobednika' i vođe 'supersile'. Izgleda da su sankcije stigle čak i do Putinovog botoksa", napisao je.

Komentatori širom svijeta ističu jastučaste, neujednačene i natečene obraze, "ljepljivo" lice i izgled koji podsjeća na "topljeni vosak". Mnogi spekulišu o mogućim steroidima, problemima sa bubrezima ili posledicama hroničnog stresa.

Ruski opozicioni oligarh Mihail Hodorkovski opisao je Putina kao "duboko uplašenog diktatora". Istakao je da ga nikada nije okruživalo toliko obezbjeđenja kao ovog puta, čak ni prema standardima protokola.

"Ili se Putin sam plaši, ili ga neko namjerno zastrašuje i tjera u paranoju", poručio je Hodorkovski.

Sličnog mišljenja je i kritičar Leonid Nevzlin, koji je najkraću paradu u poslednjih gotovo 20 godina protumačio kao jasan znak slabljenja Putinove vlasti.

Organizacija Krimski vjetar podsjeća na istorijski obrazac: "Istorija pokazuje da mnogi diktatori vidljivo ostare prije pada režima ili sopstvene smrti. Naučnici to povezuju sa hroničnim stresom, paranoičnim strahom od gubitka moći i izolacijom, što ubrzava starenje organizma."

Ove godine parada je bila veoma mala, sa masovnim protivvazdušnim sistemima oko Crvenog trga, ali bez uobičajenog vojnog spektakla. Putin je delovao usamljeno i izolovano unutar svog bezbednosnog balona, što dodatno podgreva priče o njegovoj ranjivosti.

Istovremeno, ruske snage u Ukrajini pretrpele su teške gubitke, prema nekim procjenama čak 7.480 vojnika samo u prvoj nedelji maja, odnosno jedan poginuli ili ranjeni na svakih 80 sekundi.

Spekulacije o Putinovom zdravlju nisu nove, ali su ovog puta glasnije nego ikada. Dok Kremlj ćuti, kritičari otvoreno postavljaju pitanje koliko dugo jedan "stari čovjek" može držati na okupu čitav režim, prenosi Ekspres.