Kalvinjo je rekla da je joj je veliko zadovoljstvo što je danas u Podgorici sa premijerom Spajićem.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Predsjednik Vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom Grupe Evropske investicione banke (EIB) Nadijom Kalvinjo danas u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju, jer su potpisani ugovori vrijedni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija.

Sastanak je održan u Vili Gorica. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja Projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, Projekta modernizacije elektrificirane jednokolosječne pruge na dionici Bar-Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozina. Takođe i ugovor o investicionom grantu Orijent/Istočno Mediteranski koridor: Željeznička ruta 4 (željeznička pruga Bar- Vrbnica), dionica Golubovci – Bar, kao i ugovor o finansiranju između Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore.

,,Ovo je mora prva posjeta Crnoj Gori i imam priliku da se upoznam sa ovom divnom zemljom. Imala sam veoma dobre sastanke i uvjerena sam da će i sastanci kasnije biti veoma plonodosni. Impresivno je svjedočiti iz prve ruke napretku koji je Crna Gora ostvarila na putu pristupanja EU, kao predvodnica ovom procesu. Mi kao banka EU, kao sama finansijska grana Unije, zaista nastavljamo da podržavamo ambicije vaše zemlje da postane naredna članica EU do 2028. godine. Obilježićete 20 godina obnove nezavsnosti uskoro, sa velikom samopouzdanjem gledamo na budućnost Crne Gore u EU. Grupacija EIB predstavalja investicioni zamajac na putu pristupanja EU i pruža sjajne mogućnosti podsticaja na putu pristupanja. Crna Gora je već u velikoj mjeri korisnica sredatava naše banke ", kazala je Kalvinjo.

Ona je rekla da su ovi sporazumi već pokazali šta naše partnerstvo znači, to nijesu izlolovane transakcije već pokazuju našu posvećenost procesu pridruživanja.

,,To su investicije koje stvarni napredak pretvaraju u buduće članstvo. Takođe, cilj nam je da građanima ove divne zemlje omogućimo bolji životni standard. Danas postpisujemo ugovore vrijedne 250 miliona eura, kako bismo unaprijedili zdravstveni sistem najnovijom tehnologijom, modernizovali prugu Bar-Goluubovic i ubrzali zelenu tranziciju za mala i srednja partnerstva. Ovo je dokaz kako EU kroz naš rad isporučuje opipjive benefite za građane, ekonomiju i budućnost zemlje", kazala je Kalvinjo.

Navela je da će finansirati modernizaciju zdravstvenog sistema sa 27 milkiona eura radi kupovine moderne opreme za bolnice i klinike širom zemlje. Istakla je da će se poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga, što je veoma važno za sve građane.

,,Najavljujemo iskorak za održivi transport i povezivanje unapređenjem pruge i ovo ćemo podržati sa 175 miliona eura zajma i grantom EU. Projekat će unaprijedit bezbjednost i jačanje regionalne integracije a skratiće se u znatnoj mjeri vrijeme putovanja. Osnažićemo podršku malim i srednjim preduzećima koji predatavljaju žilu kucavicu zemlje kroz 50 miliona eura kredita, radi postizanja energetske efikasnsoti i inovacija, te dekarbonizacije a radi upodobljavanja sa zahtjevima jedinstvenog tržišta. Sve ove aktivnosti su utrle put da utrostručimo finansijskih zahvat u Crnoj Gori u odnosu na prošlu godinu, što je važan impuls u ovoj finalnoj fazi procesa prostupanja EU. Pomažemo prosvjetu, obrazovanje znači bolje prilike i kroz finansiranje omogućičemo da 1.700 dodatnih učenika dobije mjesto u srednjoj stručnoj školi i da se zaposli još 500 nastavnika. Moja poruka je da možete vjerovati EIB, nastavićemo da stojimo uz vas podržavajući vašu buduću poziciju u EU", rekla je Kalvinjo.

Premijer Milojko Spajić rekao je da je ovo jako bitna posjeta Crnoj Gori, i da je danas veliki dan za našu zemlju, jer su potpisani ugovori vrijedni 250 miliona eura.

,,Kada neko pita koji su to neki opipljivi benefiti evropskih integracija, upravo su danas prezentirani svima da mogu da to vide. Ovakvi potezi se jednostavno dešavaju zbog ogromnih reformi koje sprovodimo, ogromnog rada koji ulažemo, otavaranja poglavlja u pregovorima sa EU i svega što smo uradili u ranije dvije ipo godine i nastavićemo. EIB je otvorila podružnicu u Podgorici ima tim posvećen Crnoj Gori, za nas je to velika stvar i pokazuje koliko EU i EIB ozbiljno račanaju na našu zemlju. To moramo da iskoristimo, ne smijemo da protraćimo prilike koje nam se ukazuju. Ne propuštamo prilike nego ih prihvatamo. Nastavićemo još jačim tempom i uz veliku podršku predsjednice Kalvinjo nastavićemo investicije u javnu infrastrukturu i druge sektore", rekao je Spajić.

Na pitanje ima li novosti u vezi Opšteg kolektivnog ugovora, premijer je naveo da podržava povećanje zarada svim radncima u našoj zemlji.

,,Nećemo praviti razlike između sektora. Mi ćemo prihvatiti dgoovor koji sve uvažava", naveo je Spajić.

Kada je u pitanju rekonstrucija Vlade, na to je, dodaje, već odgovorio.

,,Biće to riješeno u nekom trenutku u budućnosti, vidjećemo kada", rekao je premijer.