Dara snimila pjesmu o eksplicitnom snimku, najavila haos: Objavila prve kadrove spota za numeru "Od 4 do 7"

Dara Bubamara je riješila da od skandala sa glasovnom porukom eksplicitne sadržine i profitira.

Dara Bubamara obilježila je nedelju za nama skandalom, kada je u javnost procurela njena glasovna poruka u kojoj opisuje intimne odnose sa podosta mlađim muškarcem.

U njoj je nekome od svojih prijatelja, kojima je očito vjerovala, do detalja opisala šta je radila sa dotičnim, a iako je poruka nastala prije dvije godine, tek sada je dospjela u javnost.

Tim povodom oglasila se Dara za domaće medije i najavila da je već pokrenula tužbu protiv onih koji su poruku pustili u javnost, ali, kao što je poznato, pjevačica ne mari mnogo za skandale, već je vremenom naučila da se šali i na svoj račun.

Ona je sada od svega snimila i pjesmu koja nosi simboličan naziv, inspirisan riječima iz poruke "Od 4 do 7", koja če premijerno izaći sjutra, a Dara je tizerom zagolicala svima maštu:

"Sjutra od 4, počinjemo… Čekam vas na mom YT kanalu, budite tačni", napisala je u Instagram objavi.