logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dara snimila pjesmu o eksplicitnom snimku, najavila haos: Objavila prve kadrove spota za numeru "Od 4 do 7"

Dara snimila pjesmu o eksplicitnom snimku, najavila haos: Objavila prve kadrove spota za numeru "Od 4 do 7"

Autor Marina Cvetković
0

Dara Bubamara je riješila da od skandala sa glasovnom porukom eksplicitne sadržine i profitira.

Dara snimila pjesmu o eksplicitnom snimku, najavila haos: Objavila prve kadrove spota za numeru "Od Izvor: Instagram printscreen / darabubamara_official

Dara Bubamara obilježila je nedelju za nama skandalom, kada je u javnost procurela njena glasovna poruka u kojoj opisuje intimne odnose sa podosta mlađim muškarcem.

U njoj je nekome od svojih prijatelja, kojima je očito vjerovala, do detalja opisala šta je radila sa dotičnim, a iako je poruka nastala prije dvije godine, tek sada je dospjela u javnost.

Tim povodom oglasila se Dara za domaće medije i najavila da je već pokrenula tužbu protiv onih koji su poruku pustili u javnost, ali, kao što je poznato, pjevačica ne mari mnogo za skandale, već je vremenom naučila da se šali i na svoj račun.

Ona je sada od svega snimila i pjesmu koja nosi simboličan naziv, inspirisan riječima iz poruke "Od 4 do 7", koja če premijerno izaći sjutra, a Dara je tizerom zagolicala svima maštu:

"Sjutra od 4, počinjemo… Čekam vas na mom YT kanalu, budite tačni", napisala je u Instagram objavi.

Tagovi

Dara Bubamara pjesma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ