Ovo su žene Bube Korelija: Sve oči uprte u Petru i Jasminu na koncertu, zamiješale kukovima (Video)

Sarajevski reper Amar Hodžić, poznatiji u javnosti kao Buba Koreli, ima dve žene.

Popularni dvojac, Jala Brat i Buba Koreli, odžali su u petak i subotu spektakularne koncerte u prepunoj areni u Zagrebu, ali to nije ono što je privuklo najveću pažnju javnosti, ali i medija.

Posebnu pažnju tokom nastupa privukle su i dvije partnerke Bube Korelija, koje su celu noć provele zajedno u VIP dijelu ispred bine. Njihovo zajedničko pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, a mnogi prisutni komentarisali su njihov odnos.

Dok se jedna odlučila za elegantno crno odijelo, druga je odabrala nešto ležerniju kombinaciju – džins, bijelu majicu i kožnu jaknu. Ipak, bez obzira na različite stilove, obije su bile odlično raspoložene i vidno su uživale tokom večeri.

nije buba coreli kriv one supic.twitter.com/3781qtaUP6 — estradanaler (@estrada_na_ler)May 9, 2026

Uz najveće hitove Jale i Bube ,njih dvije su igrale, uvijale se i pjevale, a tokom gotovo čitavog nastupa nisu se odvajale jedna od druge.

Podsjetimo, sarajevski reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, već godinama intrigira javnost svojim privatnim životom. Još 2021. godine pojavile su se informacije da reper ima dvije partnerke koje ne samo da znaju jedna za drugu, već i žive zajedno.

Ubrzo nakon toga, Buba je nekoliko puta viđen u javnosti u društvu obije žene, što je dodatno podgrijalo interesovanje javnosti.