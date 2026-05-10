Dragan Marinković Maca se sa 20 godina mlađom ženom preselio u Hrvatsku: Napustio vilu u Batajnici, isplivali detalji

Glumac je odlučio da se sa suprugom Jovanom odseli blizu ostrva Brioni. Odatle će ići na izvođenje svoje dvije predstave širom regiona i svijeta.

Dragan Marinković Maca nedavno je odlučio da promijeni život iz korena, pa se iz Srbije, preselio u Hrvatsku, saznaju domaći mediji.

Popularni glumac se odlučio da život sa svojom 20 godina mlađom suprugom Jovanom nastavi u Istri, prekoputa Briona. On će odatle odlaziti na svoje nastupe sa dvije predstave, koje izvodi širom regiona i svijeta, a koje su rasprodate mjesecima unaprijed.

"Maca je nedavno postao Istrijan, jer se iz Batajnice preselio u Istru, blizu Briona. Supruga i on su oduševljeni ovim mjestom i promjenom, tamo su se bukvalno preporodili. Oboje obožavaju more, a ono im je sad ispred nosa. Za nekoliko minuta od kuće stižu do plaže. Ne namjeravaju da odlaze odatle jer im je tu sve ono o čemu su maštali. Mještani su ga dolje prihvatili kao svoga, a i on je sa njima kliknuo na prvu. Blizu mu je i Italija, koja mu je oduvijek bliska srcu, pa i tamo on i Jovana često putuju i provode slobodno vrijeme. Maci je ovo trenutna baza, o Batajnici i Srbiji ne razmišlja uopšte. Iz Istre odlazi i na predstave, koje su jedne od najpopularnijih, i to ne samo u regionu već i širom svijeta. Do ulaznica je gotovo nemoguće doći", priča sagovornik upućen u cijelu priču.

"Dragan je u poslednje vrijeme potpuno promijenio način života. Zdravo se hrani, a mnogo se posvetio duhovnom životu i molitvama. Odlazak u Jerusalim i to što je postao hadžija preporodili su ga i dali neku posebnu draž njegovom životu. Odnos sa suprugom mu je inspiracija, što se i vidi na njemu. Mnogo bi volio da Jovana i on dobiju dijete, a posebno bi se obradovao ćerkici. San mu je da sad pored mora šeta sa bebom. A čovjek sve što poželi, kad-tad dobije", zaključuje naš sagovornik.

Da je to zaista tako, potvrdio je i sam Maca u emisiji "Nije sve tako crno", kada je bez dlake na jeziku otkrio svoje svakodnevne unutrašnje borbe i probleme s kojima se suočava.

"Papak je gori od atomske bombe. Predrasude i lažni moral su najveći problemi i dominantne karakterne osobine jednog papka. To je džukela koja će vas za*ebati. To morate da znate. Svaki dan se osjećam kao u crtanom filmu 'Kalimero' i govorim: 'To je nepravda!" U principu, život je vrlo jednostavan, tih, miran i povučen, ali postoji milion prepreka i ljudi koji to na neki način iskomplikuju, ali je, generalno, jednostavan", govorio je glumac.

Inače, prije preseljenja u Hrvatsku Dragan je svoj novac uložio u imanje u Batajnici nadomak Beograda, koje je uredio po svom ukusu.

Ovo imanje je jednom prilikom snimila i ekipa emisije "Paparaco lov", pa se tada moglo vidjeti da se ispred kuće nalazi dvorište ukrašeno palmama, ali i malom maketom crkve, pa da se glumčeva kuća izdvaja u odnosu na ostale.

Macina supruga Jovana je po zanimanju frizerka. Ona se za njega udala posle samo nekoliko mjeseci veze, iako je on nakon razvoda od poslednje žene dao obećanje da to više nikada neće učiniti.

"Ja sam se mojom Jovanom oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili vjenčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir. Napravio sam feštu na nekom splavu, nas desetak, i dolazi frajer, matičar, i kaže: 'Dobar dan.' Ona doživjela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma... Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život", rekao je voditelj Maca jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

