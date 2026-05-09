Beograd je brujao o skandalu Đuze Stojiljkovića: Čekao je da kolega završi u bolnici, pa mu oteo verenicu

Olgica i Đuza su uživali u dugoj i stabilnoj ljubavi sve do njene smrti 1987. godine, ali skandal nikada nije zaboravljen.

Malo ko zna da se iza scene jugoslovenskog glumišta godinama prepričavala ljubavna priča koja bi i danas bez problema punila naslovne strane. U centru pažnje našli su se legendarni glumci Vlastimir Đuza Stojiljković, Ljubomir Ljuba Tadić i glumica Olgica Stanisavljević.

Naime, Olgica je u jednom periodu bila verena za Ljubu Tadića, ali je život ipak odveo na drugu stranu. Ljubav je pronašla kraj Đuze Stojiljkovića, koji je bio Ljubin prijatelj i kolega, a njihova odluka da se venčaju dugo je bila jedna od glavnih tema u glumačkim krugovima.

Prema pričama koje su godinama kružile među umjetnicima, zaljubljeni par je Ljubi Tadiću vijest saopštio dok je bio u bolnici, a tada se, navodno, Đuza pravdao prijatelju rečima:

"To je ljubav! Shvati nas, Ljubo".

Brat Đuze Stojiljkovića potvrdio priču

Iako bi mnogi očekivali burnu reakciju, pričalo se da je Ljubomir Ljuba Tadić sve prihvatio mirno i dostojanstveno. Godinama kasnije, Đuzin brat Nenad potvrdio je priče koje su kružile po pozorišnim kuloarima.

"Nikad Ðuzu nisam pitao za tu priču da li je bila baš Ljubina vjerenica. Znam da je Olgica bila devojka Tadića. Ako to glumci pričaju, onda je tačno."

Olgica Stanisavljević i Vlastimir Đuza Stojiljković proveli su godine u skladnom i stabilnom braku, sve do njene smrti 1987. godine. Njihova ljubav važila je za jednu od najdugovečnijih na domaćoj javnoj sceni, a Olgica je jednom prilikom otkrila i šta smatra tajnom uspješnog odnosa.

"Svađa dođe kao lijek. Da se nismo svađuckali zar bi smo izdržali toliko godina zajedno? Đuza je, inače, izvanredan suprug, a ja sam od onih žena koje svhataju da muškarac mora i treba da bude prvi u kući. Žena za nijansu niže. Taman toliko da ima sreće. Neko je jednom rekao: 'Mudra je ona žena koja se ponekad napravi da je glupa'".

Njena smrt ga slomila

Kada je Olgica preminula, Vlastimir Đuza Stojiljković teško je podnio gubitak. Bio je potpuno neutješan, a upravo tada na scenu je stupilo staro prijateljstvo sa Ljubom Tadićem.

Prema riječima Đuzinog brata Nenada, upravo je Ljuba bio taj koji ga je nagovarao da nastavi dalje i ponovo pronađe sreću.

"Jednom mi je rekao da se na Ljubin nagovor oženio i drugi put Ljuba mu je, kad je Olga preminula, rekao: 'Slušaj, Ðuzo, nema ništa gore nego kad se vratiš iz kafane da te niko ne čeka kod kuće'".

Druga žena u životu legendarnog glumca postala je Dušana Stojiljković. Zanimljivo je da je Dušana još kao studentkinja upoznala Đuzu dok je bio u srećnom braku sa Olgicom, ne sluteći da će im se životni putevi godinama kasnije ponovo spojiti.