"Hvala ti Bože, ne odustajemo": Cecina ćerka ne može da sakrije sreću, sve objavila javno

Anastasija nije krila ponos i sreću, a sve je objavila na društvenoj mreži Instagram.

Ćerka najveće balkanske zvijezde, Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, bodrila je svog supruga Nemanju Gudelja sa tribina, a nakon završetka utakmice podijelila je seriju emotivnih objava na svom Instagram profilu.

Oduševljena ishodom meča i Nemanjinom igrom, Anastasija nije štedela riječi hvale za fudbalera.

Objavivši Gudeljevu fotografiju sa terena, kratko i jasno ga je nazvala "Božjim vojnikom" i "kapetanom", naglasivši njegovu borbenost: "Ono što obeća, to i ispuni!".

Atmosfera na stadionu Sevilje bila je usijana, što je Anastasija takođe zabilježila snimkom uz poruku na španskom jeziku:

"Tako je! Nikada se ne predajemo! Hvala ti Bože!", uz mnoštvo emotikona srca i molitve, čime je još jednom pokazala koliko joj znači uspijeh njenog supruga i njegovog tima.

