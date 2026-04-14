Gudelj pokazao mišićavo tijelo puno tetovaža: Anastasija Ražnatović uslikala zgodnog muža sa podignutom majicom

Par se trudi da svoj privatni život sačuva daleko od očiju javnosti i o svom odnosu rijetko govori. Ipak, ovoga puta imali smo priliku da vidimo fudbalera u opuštenom, kućnom izdanju.

Anastasija Ražnatović uživa u braku sa fudbalerom Nemanjom Gudeljem, a iako svoj privatni život uglavnom drže daleko od očiju javnosti, ovoga puta napravili su mali izuzetak.

Naime, Anastasija je na društvenim mrežama podijelila fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se Gudelj vidi u opuštenom izdanju. Fudbaler je podigao majicu kako bi "pokrio" štene koje je držao u naručju, dok su u prvi plan došle njegove tetovaže i mišići.

"Željko je fasciniran Nemanjom"

Podsjetimo, pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je podijelila fotografiju na kojoj se nalaze njen unuk Željko, kao i izabranik Anastasije Ražnatović, Nemanja Gudelj.

"Željko je fasciniran Nemanjom i on ga obožava, kada se pojavi Nemanja niko ne postoji samo on. Vodili su Željka na vašar i Nemanja je morao sva ona vozila da isproba sa njim i sve mu je želje ispunio, tako da Željko lebdi. Što se tiče sporta, nemam ništa protiv da Željko nastupi u Real Madridu, Barseloni, ne mora u Sevilji. Talentovan je za fudbal, ljevonog i to se traži i to je povukao na majku, a i ja sam isto ljevoruka i ljevonoga. Majka mu je bila sportista i reprezentativac, a otac je takođe sportista i naravno da je to povukao, ali on voli fudbal", otkrila je Ceca.