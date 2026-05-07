Bred Pit ovde 59, a Boro Stjepanović 34: Haos na mrežama zbog holivudske face i glumca iz "Ko to tamo peva"

Autor Jelena Sitarica
0

Čuveni glumac Borislav Boro Stjepanović rođen je 8. maja 1946. godine, a svojevremeno je njegova fotografija napravila haos na mrežama, i to samo zato što su ga poredili sa Bredom Pitom

Holivudski glumac Bred Pit, bivši muž Dženifer Aniston i Anđeline Džoli, iako ima 62 godine, nema izgled da to i dokaže. Čini se da kako vrijeme odmiče, on izgleda sve bolje, a u prošlosti se šuškalo i da iza svega stoje brojne intervencije, kao i botoks i fileri.

Zapravo, brojne holivudske zvijezde godinama unazad pokušavaju da saznaju šta je Pit sve radio na sebi, a svojevremeno je i na našim mrežama izbio haos zbog jedne fotografije na kojoj se nalazi slavni Srbin i poređenja.

Na Iksu je nastala prava pometnja kada je objavljena slika glumca Bore Stjepanovića koji se proslavio brojnim ulogama, a jedna od najpoznatijih je upravo bila u kultnom filmu "Ko to tamo peva".

"Svi se čude kako Bred Pit izgleda sa 59 godina, a niko ne spominje kako je Boro Stjepanović izgledao s 34", glasila je objava na Iksu.

Boro Stjepanović je rođen 1946. godine, a film u kojem se nakašlje u nezgodnom trenutku, izašao je 1980. godine.

Stjepanović je svojevremeno, u jednom intervjuu, otkrio da je oduvijek izgledao starije i da je prvog dana na Akademiji ušao u učionicu u kojoj su već bili njegove kolege sa klase, koji su poustajali misleći da je ušao profesor.

