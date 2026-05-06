Kako se oseća Džastin Baldoni nakon što je postigao dogovor sa Blejk Lajvli: Oglasio se advokat i izneo detalje

Džastin Baldoni je veoma zadovoljan postignutom nagodbom, tvrdi njegov advokat.

Izvor: Jefferson Siegel / Sipa USA / Profimedia

Glumac Džastin Baldoni je, prema riječima njegovog advokata, "presrećan" zbog razrešenja pravnog spora u vezi sa filmom "It Ends With Us".

Nakon što je objavljeno da su Blejk Lajvli i produkcijske kompanije filma postigle nagodbu, advokat Brajan Fridman izjavio je dasu Baldoni i producent Džejmi Hit "veoma zadovoljni" ishodom višemjesečnog pravnog procesa.

"Ne mogu da govorim o uslovima nagodbe, ali mogu da kažem da su i Džastin i Džejmi oduševljeni ishodom i samom nagodbom. Veoma su zadovoljni kako se sve završilo", rekao je Fridman za medije.

On je naglasio i da Baldoni u trenutku početka pregovora o nagodbi više nije bio lično uključen u slučaj.

"Ovo nije njegova nagodba. On je već bio van procesa kada su pregovori počeli. Džastin Baldoni nije bio strana u tom trenutku i to se često zaboravlja", istakao je advokat, dodajući da Baldoni ceo epilog vidi kao logičan završetak slučaja iz kog je već bio isključen.

Prema njegovim riječima, slučaj se značajno promijenio prije same nagodbe, deset od trinaest tačaka optužnice je odbačeno, a pet osoba više nije bilo deo postupka. Na kraju je spor ostao između Blejk Lajvli i produkcijskih subjekata filma.

Baldoni je inače suosnivač produkcijske kuće Wayfarer Studios, koja je bila uključena u slučaj.

Pravni spor zvanično je okončan u ponedeljak, 4. maja, kada su advokati obije strane potvrdili postizanje nagodbe, manje od dvije nedelje prije zakazanog suđenja u Njujorku.

U zajedničkom saopštenju navedeno je da je proces bio izazovan i da su brige Blejk Lajvli trebalo da budu saslušane, uz naglasak da ostaje posvećenost stvaranju radnog okruženja bez nepravilnosti.

Spor je počeo u decembru 2024. godine, kada je Lajvli optužila Baldonija, reditelja i kolegu iz filma, za s*ksualno uznemiravanje na setu, kao i za učešće u kampanji narušavanja njenog ugleda. Baldoni je te optužbe negirao i podnio protivtužbu vrednu 400 miliona dolara, koja je kasnije odbačena