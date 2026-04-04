Prvo oglašavanje Blejk Lajvli nakon što je sud odbacio tužbu: Izblamirala se pred cijelim svijetom, pa poručila ovo

Poznata glumica otkrila je kako se osjeća nakon odluke suda.

Blake Lively je danas jasno stavila do znanja: ona ne odustaje. To se posebno odnosi na njenu odluku da izvede Justin Baldoni pred sud zbog onoga što se navodno dogodilo tokom rada na "It Ends With Us" i nakon toga.

"Ne dozvolite da vas omete digitalna sapunica", poručila je glumica u petak.

Dan nakon što je povukla optužbu za seksualno uznemiravanje iz tužbe protiv svog kolege iz filma, Baldonija, i njegovog tima, i šest nedjelja prije početka suđenja, Lajvli je istakla da "nikada neće prestati da čini svoj dio u borbi za razotkrivanje sistema i ljudi koji pokušavaju da povrijede, posrame, ućutkaju i kazne žrtve."

Blejk Lajvli poručila je: "Znam da je privilegija moći da se zauzmem za sebe. Neću je prokockati.“

Uz moguću aluziju na supruga Ryan Reynolds i prijateljicu Taylor Swift, njena objava završena je simboličnim emotikonom zmaja. Rijetko direktno obraćanje glumice pojavilo se na društvenim mrežama, gdje je zahvalila sudiji na nedavnoj presudi.

"Posljednje što sam željela u životu bila je tužba, ali sam je pokrenula zbog konstantne odmazde sa kojom sam se suočavala — i privatno i profesionalno — jer sam tražila bezbjedno radno okruženje za sebe i druge", napisala je Lajvli.

Iako je optužba za seksualno uznemiravanje odbačena zbog pravnih okolnosti i njenog statusa nezavisnog saradnika na projektu "It Ends With Us", tužbe za klevetu i odmazdu, koje je nazvala "srž mog slučaja", naći će se pred porotom u Njujorku od 18. maja.

Blake Lively tvrdi da su Justin Baldoni i njegov tim iz Wayfarer Studios pokrenuli organizovanu kampanju blaćenja protiv nje 2024. godine, uoči izlaska filma. Njena strana navodi da postoje poruke koje to potvrđuju, dok Baldonijev tim negira optužbe i tvrdi da su negativne reakcije na internetu nastale spontano.

Ono što nije sporno jeste da je Lajvli bila meta žestokih napada na mrežama, a ona ističe da je "fizički bol izazvan digitalnim nasiljem veoma stvaran".