Šok preokret: Glumac iznenadio potezom u jeku skandala sa koleginicom, sve oči svijeta uprte u nju

Izvor: Youtube printscreen / Sony Pictures Entertainment

Pravna bitka između zvijezda filma "It Ends With Us" dobila je novi epilog. Glumac i režiser Džastin Baldoni odustao je od svoje protutužbe za klevetu protiv koleginice Blejk Lajvli, vrijedne 400 miliona dolara, nakon što je propustio ključni rok za njeno ponovno podnošenje.

Sudska odluka

Kako prenosi Rolling Stone, savezni sudija je zvanično okončao Baldonijevu tužbu. Njegov slučaj je prvobitno odbačen u junu, ali mu je data prilika da ga izmijeni i ponovo podnese. Međutim, sudija Luis Liman, koji nadzire slučaj, primijetio je da Baldoni i njegova kompanija Wejferer Studios nisu ispoštovali rok postavljen za 17. oktobar niti su odgovorili na sudski nalog.

Tužba Blejk Lajvli ostaje aktivna

Dok je Baldonijev slučaj protiv Lajvli sada završen, njena tužba protiv njega za se*sualno uznemiravanje i odmazdu i dalje je aktivna i nastavlja se. Podsjećamo, Baldoni je svoju tužbu podnio kao odgovor na njene optužbe.