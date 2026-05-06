Bogoljub Karić otkrio kako je zaradio prvi milion: Digao sve na noge, angažovao Rome, a onda reagovao Tito

Bogoljub Karić važi za jednog od najbogatijih ljudi na Balkanu, a sada je otkrio i kako je sve počelo

Izvor: pritnscreen/youtube/ AmiG Show

Poznati političar i biznismen Bogoljub Karić sinoć je gostovao u emisiji "Amidži šou", a jedno pitanje naročito je zainteresovalo publiku.

On je kada je otkrio kako je zaradio prvi milion u svom životu.

- Prvi milion smo zaradili veoma jednostavno... Zaradili smo ih u Peći prije 54 godine, tako što smo počeli da radimo u garaži i snijeg je pao dva metra. I mi naručimo lopate za snijeg, specijalne, koje Rusi rade, mi to nemamo. Cijelu Srbiju dignemo na noge, i Maribor i Sloveniju - započeo je Karić i dodao:

- I mi angažujemo dolje našu braću Rome, sve to pakujemo i sklapamo. Mi smo tada prodali Jugoslovenskoj narodnoj armiji desetine hiljada tih komada... - rekao je Bogoljub, pa još otkrio...

- Kada je Josip Broz Tito posjetio Peć, tada su plave zvijezde imali zadovoljstvo i čast, da na poziv predsjednika opštine i Tita, posle večeri sviramo. Oni nas pokupe sve i vode nas tamo da se nešto svira. Zoran uzme album i pokloni predsjedniku Titu, to je danas u muzeju 25. maj. Tada smo dobili blagoslov od njega da možemo da napravimo i fabriku, tada smo napravili prvu fabriku u Jugoslaviji - priznao je biznismen.

"Zaposlili smo 400 ljudi"

- Mi smo zaposlili 100 ljudi, četiri fabrike, 400 ljudi, napravili smo revoluciju! Meni premijer sjedi u fotelji Lenjinovoj i kaže: "Prvi Jugoslovenski kapitalista, naš brat Srbin, sjedi za Lenjinovim stolom" i tako smo počeli. Ja sam vidio da je prekoputa Kremlja magacin i kažem: "Što ima ovoliki katanac i lance?", kaže: "sve su crkve pretvorene u magacin" i tada smo dobili odobrenje da napravimo zajedničku fabriku - ispričao je Bogoljub Karić u emisiji.