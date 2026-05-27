Nova vozila daće značajan doprinos modernizaciji putničkog saobraćaja u Crnoj Gori i dugoročno unaprijediti komfor, bezbjednost i atraktivnost javnog prevoza

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) i Švajcarska kompanija Stadler danas su potpisali ugovor o isporuci tri moderna četvorodijelna električna FLIRT voza, piše Pobjeda.

Nova vozila daće značajan doprinos modernizaciji putničkog saobraćaja u Crnoj Gori i dugoročno unaprijediti komfor, bezbjednost i atraktivnost javnog prevoza. Novi FLIRT vozovi bazirani su na provjerenoj Stadler platformi koja je već uspješno u upotrebi u više evropskih zemalja, uključujući Srbiju i Sloveniju. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje.

Ovom nabavkom Crna Gora pravi još jedan važan korak ka modernoj, održivoj i evropskoj mobilnosti. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobiće jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).