Sanja Marinković u provodu sa jednom od najbogatijih porodica: Niko nije znao da se privatno druže (Foto)

Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Voditeljka Sanja Marinković ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta zbog zajedničkih fotografija sa biznismenom Bogoljubom Karićem.

Posebnu pažnju izazvao je trenutak kada je Bogoljub kleknuo, dok je Sanja, obučena u mini haljinu koja je isticala njene vitke noge i figuru, smješkala se i slala poljupce ka kameri držeći čašu šampanjca u ruci.

Sanja je tokom snimanja bila vidno raspoložena, a odabir mini haljine privukao je brojne komentare.

Pored zajedničkog snimka sa Bogoljubom, Sanja je podijelila i fotografiju sa njegovom suprugom Milankom, na kojoj se vidi da su sve vrijeme bile u odličnom raspoloženju.