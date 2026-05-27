Crnogorska plovidba nakon prodaje dva broda ima imovinu vrijednu samo 18 hiljada, dok je akumulirani gubitak državne kompanije dostigao 40 miliona eura, prenosi Dan.

Državi duguje preko 33 miliona eura. Po finansijskim pokazateljima, jasno je da je ova državna firma završila svoju misiju.

Državna kompanija je u septembru, uz saglasnost Vlade, prodala svoje brodove "21. maj" i "Kotor" za 13,2 miliona dolara, odnosno malo preko 11 miliona eura. Brodovi su prodati danskoj kompaniji K/S Navision group. Nakon prodaje brodova, kompanija praktično nema nikakvu poslovnu aktivnost. Iako su bez poslovnih aktivnosti, u firmi su i dalje izvršni direktor, pet članova odbora direktora i sedam zaposlenih.

Poslovni prihodi kompanije od prodaje su iznosili 6,6 miliona, dok su ostali prihodi, koji se odnose na prodaju brodova, iznosili 10,95 miliona, što je ukupno preko 17,5 miliona. Lani su prihodi od prodaje iznosili 8,55 miliona.

Troškovi poslovanja ove godine bili su 13,8 miliona, što je za pet miliona više od 2024. godine, dok su troškovi zarada bili 269 hiljada, što je za 100 hiljada manje u odnosu na prethodu godinu, piše Dan.

Sve to dovelo je do neto minusa od 26 miliona u prošloj godini, čime je akumulirani gubitak državne kompanije dostigao 40,7 miliona eura. U 2024. godini minus u poslovanju je iznosio 778 hiljada eura.

Kada je u pitanju stalna imovina, ona je na dan 31. decembar iznosila 18.311 eura, dok je godinu ranije bila 32,8 miliona. Jasno, razlika se odnosi na dva broda koja su prodata za 11,2 miliona eura.

Obrtna sredstva društva lani su iznosila 3,82 miliona, što je povećanje od 1,3 miliona.

Gotovina na računima je na kraju prošle godine bila tri miliona, dok je godinu ranije bila 16,3 hiljade eura.

Aktiva i pasiva su bile 3,89 miliona, a godinu ranije 35,5 miliona eura.

Kapital je na 31. decembra prošle godine bio negativan 30 miliona.

Kratkoročna rezervisanja i obaveze su na kraju prošle godine iznosili 33,95 miliona, od čega se na obaveze prema povezanim licima, odnosno Vladi, odnosi 33,9 miliona. Lani su kratkoročna rezervisanja i obaveze iznosili preko 37 miliona eura, prenosi Dan.

Država je stopostotni vlasnik kompanije, koja je otplatila kredit kineskoj Eksim banci za kupovinu brodova. Rate je, međutim, najčešće plaćala Vlada, koja je bila žirant za kredit.

Agencija za zaštitu konkurencije je prije nekoliko godina donijela rješenje da Crnogorska plovidba mora da vrati Vladi novac koji je država dala za brodove. Međutim, Crnogorska plovidba nije imala novca da vrati državi, zbog čega odluka Agencije za zaštitu konkurencije nije realizovana.