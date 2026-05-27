Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca optuženog Nemanje Koprivice i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici, saopštili su iz Apelacionog suda.

Kako navode, ovom odlukom pravosnažno je oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci, prenosi CdM.

Dodaju da istom presudom optuženom je izrečena i mjera bezbjednosti trajnog oduzimanja službenog pištolja i 10 metaka.

“Apelacioni sud je ocijenio da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, da je činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, a navode odbrane kojima se negiralo izvršenje djela označio je kao neosnovane i potpuno opovrgnute izvedenim dokazima”, piše u saopštenju.

Dodaju da Odluka o kazni od tri godine i šest mjeseci zatvora potvrđena je kao potpuno srazmjerna težini djela i stepenu krivice optuženog.

“Prvostepeni sud je pravilno odmjerio olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, uzevši u obzir da je djelo ostalo u pokušaju, za šta je Krivičnim zakonikom propisana mogućnost blažeg kažnjavanja”, ističe se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je kao otežavajuća okolnost posebno naglašeno da je optuženi djelo izvršio u vrijeme dok je bio aktivni službenik Uprave policije Crne Gore, i to koristeći pištolj koji

mu je dodijeljen kao službeno oružje, piše CdM.

“Sa druge strane, kao olakšavajuće okolnosti cijenjene su njegove porodične prilike, ranija neosuđivanost, kao i činjenica da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju. Presuda Apelacionog suda Crne Gore Kž.br. 29/26 od 23.04.2026. biće objavljena na internet stranici Apelacionog suda”, zaključuje se u saopštenju.